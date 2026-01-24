"Вершина цинизма": Сибига сравнил Орбана с венгерским приспешником Гитлера

Блокируя вступление Украины в ЕС, Виктор Орбан совершает преступление против венгерского народа и Венгрии, убежден Андрей Сибига.

Виктора Орбана сравнили с пособником Адольфа Гитлера / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Главное:

Пособничество Орбана РФ ставит Венгрию на неправильную сторону истории

Сибига сравнил действия Орбана с действиями Салаши

Блокирование Будапештом вступления Украины в Европейский Союз делает украинских венгров заложниками геополитических авантюр, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как написал он в соцсети Х, пособничество премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российской стороне в очередной раз ставит Венгрию на неправильную сторону истории, чего венгерский народ не заслуживает.

видео дня

"Когда Виктор Орбан говорит, что не пустит Украину в ЕС в ближайшие 100 лет, то на самом деле он говорит это, прежде всего, не государству Украина, а закарпатским венграм. Это похоже на обмолвку по Фрейду — со ссылкой на трагическое для венгров мирное соглашение, заключенное более 100 лет назад. Вершина цинизма... Виктору Орбану и его команде наплевать на благосостояние и безопасность украинских венгров. Орбан просто хочет и в дальнейшем держать их заложниками своих геополитических авантюр и отмывать деньги через различные схемы и фонды за рубежом", - написал Сибига.

Он выразил убеждение, что блокируя вступление Украины в ЕС, Орбан совершает еще одно преступление против венгерского народа и Венгрии. "Очевидно, что ЕС – это пространство мира. Он был создан после Второй мировой войны, чтобы предотвратить новую войну. Вступление Украины в ЕС приблизит мир, гарантирует безопасность и благосостояние всей Европе и всему венгерскому народу. Но этого не хочет Путин. Он хочет затягивать войну. Блокируя вступление Украины в ЕС, Орбан выполняет прихоть Путина и одновременно блокирует восстановление мира в Европе и делает Венгрию соучастником кремлевского режима", - подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига сравнил действия Орбана с действиями премьера Венгрии в 1944-45 годах Ференца Салаши, который сверг режим регента Венгерского королевства в 1920-44 годах Миклоша Хорти и установил в стране диктатуру.

"Венгрия и венгерский народ этого не заслуживают. Венгрия не заслуживает снова оказаться на неправильной стороне истории, как соучастник новейшей бесчеловечной идеологии в форме путинского режима. Венгерский народ - это народ достоинства и свободы. Народ Ференца Ракоци II, Шандора Петефи и Имре Надя, а не Орбана", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

/ Главред

Что предшествовало

Сибига также ответил на обвинения со стороны своего венгерского коллеги Петера Сийарто о якобы вмешательстве Украины в запланированные в Венгрии выборы, заявив: "Вам не стоит бояться Украины — вам следует бояться венгерского народа, которому надоела ваша ложь, клептократия и ненависть".

Пост главы МИД написан в ответ на пост Сийарто, который написал ранее в Х: "Вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, которое бы сказало "да" Брюсселю и было готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не позволим этого! Суверенное венгерское правительство и впредь будет защищать страну и ее народ от вашей войны!".

"Подзатыльник Орбану": громкое заявление Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что внутри ЕС действуют силы, которые пытаются ее уничтожить.

Украинский лидер рассказал, что силы, которые пытаются уничтожить Европу, не теряют ни одного дня. По его словам, они даже действуют внутри ЕС.

"Каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник", - сказал он, вероятно, имея в виду венгерского премьера Орбана.

Кроме того, Сибига прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за членство украинцев в Европейском Союзе.

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не протянет 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет", - ранее написал Сибига.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

Напомним, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Как сообщал Главред, ранее на Брянщине, в российском городе Унеча, из-за атаки дронов произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба".

Больше новостей:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

