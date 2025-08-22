"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии Кремля

Предыдущая атака на "Дружбу" приостановила работу магистрали, новый инцидент может снова создать перебои.

Масштабный пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции "Дружба" / Колаж: Главред, фото: скриншот

В Брянской области РФ произошел пожар на НПС "Дружба"

Это уже вторая атака на трубопровод за неделю

В городе Унеча Брянской области РФ произошел масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба". Как сообщил Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, причиной стала атака дронами.

Важность станции для транзита нефти

Эта станция является ключевым узлом магистрального нефтепровода "Дружба", который обеспечивает транзит российской нефти в Европу.

Заметим, что этот инцидент касается именно того нефтепровода, из-за которого Венгрия ранее угрожала приостановить поставки электроэнергии в Украину.

Предыдущие атаки и возможные последствия

Стоит добавить, что это уже вторая атака на "Дружбу" в течение недели. После предыдущего удара работу трубопровода приостанавливали, однако впоследствии восстановили. Новый пожар может вызвать дополнительные перебои в работе магистрали, которая является важной для поставок энергоносителей.

Дружба / Фото: Скриншот

Комментарий эксперта: удары как рычаг влияния

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", в комментарии для Главреда отметил, что удары по нефтепроводу "Дружба" потенциально могли бы стать дополнительным рычагом для остановки транзита нефти по этому маршруту.

нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

"В принципе, это можно было сделать раньше - в частности, на основании статьи 472 Соглашения об ассоциации. Оператор "Укртранснафты" имел возможность прекратить транзит, но этого не произошло. Очевидно, существуют определенные договоренности", - пояснил Гончар.

Он также отметил необходимость парламентской комиссии для расследования подписания соглашения, которое позволило формально "перекрашивать" российскую нефть в венгерскую. По его словам, важно понять, почему было санкционировано подписание нового соглашения, вступающего в силу с 1 апреля 2025 года.

О персоне: кто такой "Мадьяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадьяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

