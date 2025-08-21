"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

Украинские разработчики создали простое в управлении оружие, которое эффективно против глубоких целей противника.

Фламинго сочетает скорость, массовость и возможность точного поражения аэродромов, складов и укрытий / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Украина представила ракету "Фламинго" дальнего радиуса действия

Запуск возможен без контейнерного пуска, крылья не сворачиваются

Возможно использование различных типов боеголовок - кластерных и фугасных

Украинская ракета "Фламинго" имеет ряд отличий от других ракетных систем, сообщил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в эфире "Украинского радио".

"Украинский производитель не гнался за скрытностью от радиоэлектронной борьбы: надо было разработать как можно более простую ракету дальнего радиуса действия. Ведь дальность, которую надо преодолеть, большая. Но надо преодолеть и средства противовоздушной обороны врага", - отметил он. видео дня

Преимущества запуска и развертывания

Эксперт также отметил, что ракета имеет простой запуск без контейнерного пуска.

"У ракеты 'Фламинго' крылья не сворачиваются. Этот самолетик надо вывести. Время развертывания небольшое. Это плюс. Но ведь время, скрытность, выход на позицию... Не каждую позицию такого типа ракеты могут занять. Здесь много и плюсов, и минусов", - пояснил Лакийчук.

Массовость и простота управления

По его словам, важным является сам факт появления скоростного средства дальнего поражения противника.

"Нужно было найти массовое оружие: простое в управлении, в отличие от традиционных видов оружия, таких как крылатые, противотанковые ракеты или ракетное вооружение. Это вооружение значительно технологичнее, дороже и дольше в изготовлении. А здесь не до прихотей высокотехнологичного оружия: лишь бы какое было, которое бы могло поразить противника в глубине его территории", - подчеркнул он.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Виды боеголовок и назначение

Лакийчук добавил, что важную роль играет вес боеголовки и ее тип: "Для каждого вида боеголовок свой вид подрыва, разный способ прицеливания. Из кластерных боеприпасов будет состоять боеголовка для ударов по аэродромам, по сборке пусковых районов 'шахедов', складах 'шахедов', по арсеналам противника, где открытые склады хранения - кластерные были бы наиболее эффективны. И это один вариант боевой части. Другой - фугасный или бетонобойный, предназначенный для пробивания перекрытий в укрытиях. Это и производственные скрытые мощности оружейные противника. Это пункты управления в глубине вражеской территории. Это совсем другой способ".

Преимущества "Фламинго" над американскими "Томагавками": мнение эксперта

Украинские ракетные комплексы "Фламинго" могут стать решающим фактором в противостоянии с Россией даже без поставок американских ракет, в частности "Томагавков". Такое мнение высказал представитель компании Fire Point Артем (фамилия из соображений безопасности не разглашается) в комментарии Укринформу.

"Я уверен в способности Украины достичь победы благодаря 'Фламинго', - отметил он, - 'Томагавки' уже морально устарели, имеют значительно худшие технические характеристики и уступают украинским разработкам по всем параметрам. К тому же их стоимость в несколько раз выше, еще и без учета транспортировки и средств доставки".

Эксперт подчеркнул, что даже в случае поставки американских "Томагавков" ситуация на фронте существенно не изменилась бы, поскольку украинские ракеты обеспечивают эффективность и экономичность, необходимые для стратегических ударов.

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Кроме того, министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил запуск производства крылатой ракеты "Фламинго".

"Украинское очень мощное дальнобойное оружие мощное и оно есть. Это ключевые подробности. А все остальное мы узнаем, когда придет надлежащий момент", - сказал Шмыгаль.

Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

