'Путин реально боится': военный раскрыл причины спешки РФ по 'мирному соглашению'

Украинский военный объясняет, что Кремль видит нынешний момент окном возможностей и стремится им воспользоваться.

https://glavred.info/war/putin-realno-boitsya-voennyy-raskryl-prichiny-speshki-rf-po-mirnomu-soglasheniyu-10690838.html Ссылка скопирована

Кремль продвигает "быстрое мирное соглашение", чтобы закрепить оккупированные территории и заставить Украину пойти на уступки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Кремль продвигает идею "быстрого мирного соглашения"

Россия избегает формулировки "прекращение огня"

Путин боится потерь и усиления санкций

В медиа активно распространяются разговоры о якобы "скором мирном соглашении" между Россией и Украиной. Кремль пытается склонить Киев к территориальным уступкам, продвигая информационные операции.

Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Путин стремится закрепить контроль над оккупированными территориями через мирное соглашение.

видео дня

Мусиенко отметил, что Россия избегает формулировки "прекращение огня", ведь для Кремля это лишь временный шаг без юридического закрепления оккупации.

"Прекращение огня - это временная мера, замораживание конфликта. А дальше мы, возможно, освободим эти территории военным путем, или произойдут потрясения в России, чего тоже нельзя исключать", - отметил военный.

Москва торопится из-за рисков и давления

По его словам, Москва пытается поспешить с договоренностями, поскольку опасается как контрнаступательных действий Украины, так и внутренних кризисов в самой России.

"Путин реально боится. Он опасается того, что под давлением обстоятельств будет вынужден уступать все больше - из-за того, что Украина не сдается, ее дальнобойные способности растут и это наносит ущерб российской экономике и армии", - подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что санкции против РФ и ее партнеров, в частности в сфере нефти, только усиливают давление на Кремль. Именно поэтому Россия может использовать переговоры, чтобы выдвинуть условия по "гарантиям безопасности".

Переговоры и гарантии безопасности

"Я практически уверен, что Путин может ставить вопрос и гарантии безопасности России. Он хочет гарантии, что НАТО и Украина не будут нападать на Россию", - сказал военный.

Мусиенко обратил внимание, что под определением "Россия" Кремль может подразумевать и оккупированные территории. Это создает риски для Украины, ведь Москва стремится закрепить контроль и добиться уступок по вступлению в НАТО.

Политолог Андрей Золотарев считает, что Путин не планирует завершать войну против Украины и использует переговоры для собственных манипуляций.

Планы Путина до 2030 года: мнение эксперта

"Что же касается Путина, то в его планы не входит окончание войны с Украиной. Хитрость Путина заключается в том, чтобы предложить тот вариант, который будет отвергнут Зеленским, а потом настаивать на том, что проблема войны и мира находится не в Москве, а в Киеве, а Зеленский - часть этой проблемы", - пояснил эксперт.

По его словам, Кремль использует переговоры Виткоффа и Дмитриева как инструмент для реализации собственных проектов США и РФ на триллионные суммы.

"А войну Путин намерен продолжать и до 2030 года - уже все распланировал", - подчеркнул Золотарев.

Встреча Зеленского и Трампа - главные новости:

Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. Встреча уже завершилась, начались переговоры с участием Зеленского, Трампа и лидеров Европы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп достигли прогресса по ряду вопросов по завершению российско-украинской войны. Зеленский заявил, что вопрос территорий нужно обсуждать в рамках трехсторонней встречи с Путиным. Трамп заявил, что с Зеленским и Европой нужно обсудить возможный обмен территориями с учетом линии боевого соприкосновения.

Также Трамп позвонил Путину сразу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины. И это один из ключевых моментов, который нам нужно учесть, и мы будем рассматривать это за столом переговоров", - сказал он.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред