Трамп внезапно изменил планы, переговоры затягиваются: при чем здесь Путин

В Белом доме Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами. Однако внезапно график переговоров начал меняться. Трамп неожиданно попросил лидеров задержаться в Белом доме и вернуться в Овальный кабинет перед отъездом. Об этом сообщает CNN.
Согласно графику, Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленский в Восточной комнате Белого дома. После этого началась встреча с лидерами Европы.
Переговоры в Овальном кабинете не были запланированы. Однако Трамп внезапно изменил планы и пригласил в кабинет всех лидеров. Он настоял на дополнении к графику перед отъездом европейских лидеров из Белого дома.
Чиновники Белого дома объяснили, что сейчас "все идет хорошо". Пока неизвестно, будет ли эта встреча открытой для прессы, или Трамп хочет пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.
Впоследствии стало известно, что Трамп якобы хочет позвонить Путину, пока европейские лидеры будут находиться в Овальном кабинете. Об этом сообщает Sky News.
Новость дополняется...
