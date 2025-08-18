Трамп внезапно изменил планы, переговоры затягиваются: при чем здесь Путин

Американский президент попросил европейских партнеров продолжить переговоры в Овальном кабинете.

https://glavred.info/world/tramp-vnezapno-izmenil-plany-peregovory-zatyagivayutsya-pri-chem-zdes-putin-10690817.html Ссылка скопирована

Трамп пригласил европейских лидеров в Овальный кабинет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Белом доме Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами. Однако внезапно график переговоров начал меняться. Трамп неожиданно попросил лидеров задержаться в Белом доме и вернуться в Овальный кабинет перед отъездом. Об этом сообщает CNN.

Согласно графику, Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленский в Восточной комнате Белого дома. После этого началась встреча с лидерами Европы.

Переговоры в Овальном кабинете не были запланированы. Однако Трамп внезапно изменил планы и пригласил в кабинет всех лидеров. Он настоял на дополнении к графику перед отъездом европейских лидеров из Белого дома.

видео дня

Чиновники Белого дома объяснили, что сейчас "все идет хорошо". Пока неизвестно, будет ли эта встреча открытой для прессы, или Трамп хочет пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

Впоследствии стало известно, что Трамп якобы хочет позвонить Путину, пока европейские лидеры будут находиться в Овальном кабинете. Об этом сообщает Sky News.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред