Украина в НАТО и гарантии по примеру 5-й статьи: Трамп сделал заявление

Трамп выступил против вступления Украины в Североатлантический альянс.

Трамп пообещал Украине "надежные" гарантии безопасности / Скриншот YouTube

Главное:

Трамп не поддерживает вступление Украины в НАТО

Трамп пообещал Украине "очень хорошие" гарантии безопасности

Трамп поможет НАТО в защите Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит Украину в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.

Во время встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал Fox News, Трамп заявил, что Запад не может предоставить Украине гарантии по аналогии с 5-й статьей НАТО.

Украина получит "очень хорошую защиту"

Однако он добавил, что государство получит "очень хорошую защиту". Подробности Трамп не привел.

"Это невозможно (вступление Украины в НАТО, - ред.) Мы будем сегодня обсуждать, но мы предоставим Украине очень хорошую защиту. Все будут довольны", - добавил американский президент.

Также глава Белого дома уточнил, что поможет Альянсу оказывать помощь Украине.

"НАТО хочет защитить Украину. Мы поможем им в этом", - подчеркнул Дональд Трамп.

Как и когда страны вступали в НАТО / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский до встречи с Трампом отверг так называемый обмен территорий. По его словам, подобный "шаг" противоречит Конституции, а сам вопрос категорически неотделим от гарантий безопасности для Украины.

США предлагали Украине гарантии безопасности по аналогии с 5-й статьей НАТО в случае мирного соглашения с Кремлем, писали журналисты УНИАН со ссылкой на свои источники. Указывалось, что Путин с этим "согласился". Но речь не шла о гарантиях в рамках Североатлантического альянса.

После встречи с Путиным на Аляске Трамп заявил лидерам Европы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности от США, написали журналисты The Wall Street Journal. Они отметили ощутимый сдвиг позиции Трампа относительно роли американцев в завершении российско-украинской войны.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

