Украина в НАТО и гарантии по примеру 5-й статьи: Трамп сделал заявление

Главное:
- Трамп не поддерживает вступление Украины в НАТО
- Трамп пообещал Украине "очень хорошие" гарантии безопасности
- Трамп поможет НАТО в защите Украины
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит Украину в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.
Во время встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал Fox News, Трамп заявил, что Запад не может предоставить Украине гарантии по аналогии с 5-й статьей НАТО.
Украина получит "очень хорошую защиту"
Однако он добавил, что государство получит "очень хорошую защиту". Подробности Трамп не привел.
"Это невозможно (вступление Украины в НАТО, - ред.) Мы будем сегодня обсуждать, но мы предоставим Украине очень хорошую защиту. Все будут довольны", - добавил американский президент.
Также глава Белого дома уточнил, что поможет Альянсу оказывать помощь Украине.
"НАТО хочет защитить Украину. Мы поможем им в этом", - подчеркнул Дональд Трамп.
Гарантии безопасности для Украины – новости по теме:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский до встречи с Трампом отверг так называемый обмен территорий. По его словам, подобный "шаг" противоречит Конституции, а сам вопрос категорически неотделим от гарантий безопасности для Украины.
США предлагали Украине гарантии безопасности по аналогии с 5-й статьей НАТО в случае мирного соглашения с Кремлем, писали журналисты УНИАН со ссылкой на свои источники. Указывалось, что Путин с этим "согласился". Но речь не шла о гарантиях в рамках Североатлантического альянса.
После встречи с Путиным на Аляске Трамп заявил лидерам Европы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности от США, написали журналисты The Wall Street Journal. Они отметили ощутимый сдвиг позиции Трампа относительно роли американцев в завершении российско-украинской войны.
Другие новости:
- План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление
- Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры с Трампом
- Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается
Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред