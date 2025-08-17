Укр
Появился "сдвиг" в позиции Трампа по ключевому для Украины вопросу – WSJ

Андрей Ганчук
17 августа 2025, 08:47
Трамп выглядел "уставшим и раздраженным" после переговоров с Путиным, пишут журналисты.
Трамп заявил лидерам Европы о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Кратко:

  • Трамп обсудил с Европой гарантии безопасности Украине
  • Трамп был "уставшим и раздраженным" после переговоров с Путиным
  • США не будут отправлять войска в Украину в рамках гарантий

Американский президент Дональд Трамп заявил лидерам Европы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности от США. Такая риторика стала ощутимым сдвигом позиции Трампа относительно роли Штатов в завершении войны против Украины. Трамп выглядел "уставшим и разраженным Путиным" после переговоров и сказал, что работал почти сутки без перерыва.

Что сказал Трамп европейским лидерам

В материале The Wall Street Journal говорится, что Трамп позвонил лидерам Европы и сказал: несмотря на сигналы о "готовности к диалогу", Путин намерен продолжать войну.

Как утверждают собеседники журналистов, Трамп выглядел "уставшим и раздраженным Путиным". Американский президент якобы почти сутки работал без перерыва.

Гарантии безопасности по аналогии с 5 статьей НАТО

Трамп обсудил с лидерами Европы инициативу премьера Италии Джорджии Мелони о предоставлении Украине гарантий безопасности, которые были бы схожи с 5 статьей НАТО.

"Действительно, Киев давно добивается гарантий безопасности от Вашингтона, но Белый дом еще ни разу не давал никаких гарантий", - отметили журналисты.

Речь идет о военной и финансовой поддержке Украины со стороны Запада во главе с США.

Как в НАТО финансируют оборону / Инфографика: Главред

Войск США в Украине не будет

Однако американцы не готовы отправить в Украину свои войска для обеспечения безопасности.

"Гарантии, о которых говорил Трамп, включают двусторонние обязательства, а также участие США в коалиционной поддержке Украины", - цитируют журналисты европейских чиновников.

Сами участники пока не знают, означает ли это задействование прямой военной компоненты.

Также журналисты подчеркнули, что по их данным, в ближайшее время Трамп стремится организовать трехстороннюю встречу, в которой приняли бы участие он, президент Украины Владимир Зеленский и глава страны-оккупанта России Владимир Путин.

Встреча Трампа и Путина – мнение эксперта

Европа восприняла переговоры Трампа и Путина как провал, отметил политолог Александр Морозов.

По его мнению, Трамп пошел на поводу у Кремля, однако взамен не получил ничего.

"Некоторые предполагали, что он просто выйдет из ситуации, займется другим делом, мол, пусть этим дальше занимаются Мерц и Стармер. Однако вместо этого Трамп, очевидно, пошел на поводу у конструкции, придуманной в Кремле, и не получил в результате ничего. Если смотреть из Европы, это выглядит как безусловный провал: плохо подготовленная встреча, которая вместо ожидаемого результата демонстрирует крайнюю слабость США. Возможно, фанаты Трампа в Америке видят в этом оглушительный дипломатический успех, но в Европе восприятие совсем иное", - полагает Морозов.

"Гарантии безопасности" для Украины – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский еще до переговоров Трампа и Путина отверг "обмен территорий". Он заявил, что такой "шаг" противоречит Конституции, а сам вопрос – неотделим от гарантий безопасности для Украины.

Журналисты Politico писали, что Трамп "готов" предоставить Украине гарантии безопасности, но без участия НАТО. Американский президент "обсудил более широкую концепцию", но никаких вариантов не предложил.

США предлагали Украине аналог "5 статьи НАТО" в случае подписания мирного соглашения с РФ, рассказали в УНИАН со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Трамп поднял эту тему на встрече с Путиным, а глава Кремля "согласился" с такой позицией. Однако речь идет не о гарантиях в рамках НАТО.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

