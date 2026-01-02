Укр
Робот, пропавший в Антарктиде на 9 месяцев, вернулся с тревожными результатами

Дарья Пшеничник
2 января 2026, 16:57
Океанический аппарат впервые в истории собрал данные из-под шельфовых ледников Восточной Антарктики.
Антарктида
Робот собрал уникальные данные об исследовании Антарктиды

Главные факты:

Австралийские исследователи из агентства CSIRO объявили о прорыве в изучении Антарктиды: автономный океанический робот, который девять месяцев считался потерянным подо льдом, неожиданно восстановил связь и передал уникальные измерения, свидетельствующие об ускоренном таянии одного из важнейших ледников континента. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

видео дня

Аппарат-поплавок был запущен для исследования ледника Тоттен - гигантской ледовой массы Восточной Антарктики, таяние которой может существенно повлиять на глобальный уровень океана. Однако сильные подледные течения изменили его маршрут, затянув робота под ледник Денмана - регион, где раньше почти не проводили прямых измерений.

Оснащенный датчиками температуры и солености, аппарат должен был регулярно всплывать для передачи данных, но, оказавшись под толстым шельфовым льдом, он потерял возможность выхода на поверхность. Ученые уже готовились списать его как потерянный, однако робот продолжал работать автономно, фиксируя параметры воды от морского дна до нижней границы ледника.

За время "молчания" аппарат собрал 195 полных профилей данных. Анализ показал, что под ледником Денмана циркулирует теплая океаническая вода, которая активно размывает его основу. По оценкам исследователей, полная дестабилизация этого ледника может вызвать повышение уровня моря на 1,5 метра.

В то же время данные свидетельствуют, что соседний ледник Шеклтона не испытывает такого же интенсивного воздействия теплой воды. Это позволило ученым точнее определить зоны наибольшего риска в Восточной Антарктиде.

В CSIRO подчеркивают, что это первые в истории непрерывные океанографические измерения под шельфовыми ледниками региона. Полученная информация является ключевой для прогнозирования темпов таяния льда и будущих изменений в мировом океане.

Исследователи уже заявили, что успех "потерянного" аппарата меняет подход к антарктическим экспедициям. В ближайшие годы планируется запуск новых автономных роботов в труднодоступные подледные районы, даже несмотря на высокий риск их потери.

Об источнике: Science Advances

Многопрофильный журнал Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), публикующий влиятельные исследовательские статьи и обзоры по всем направлениям науки, как в узкоспециализированных, так и в междисциплинарных областях.

