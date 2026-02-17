Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров

Владимир Зеленский отметил, что россияне день начали массированным ударом по Украине.

Владимир Зеленский прокомментировал ход переговороы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Главное:

Зеленский анонсировал доклад делегации после первого раунда переговоров

Умеров поблагодарил американских партнеров за "конструктивное взаимодействие"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал доклад делегации после первого раунда переговоров в Женеве.

Президент отметил, что даже день старта очередного формата переговоров Россия встречает массированным ударом беспилотниками и ракетами по Украине.

"Будет еще сегодня доклад делегации - после первого раунда переговоров в Женеве. Ребята точно должны поставить вопрос об этих ударах - вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов", - сказал он в видеообращении.

Зеленский отметил, что россияне день начала переговоров начали массированным ударом по Украине. "Двадцать девять ракет разных типов было, и 25 удалось сбить. (...) Даже день старта очередных форматов в Женеве - трехсторонних, двусторонних, с Америкой, - Россия встречает ударом. Это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что они настроены. Было еще почти 400 дронов", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова воздержаться от ударов. "Украина - готова. Нам война не нужна. И мы действуем всегда зеркально: мы защищаем свое государство, свою независимость. Так же мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны", - сказал он.

"Вопрос только к россиянам: чего они хотят. И также будут ли последствия для России за то, что "Шахеды", ракеты и фэнтезийные разговоры на историческую тематику для них имеют большее значение, чем реальная дипломатия и длительный мир", - отметил Зеленский.

/ Інфографіка: Главред

Кроме этого, глава Украинского государства обратил внимание на то, что во всех российских ракетах и дронах, "которые были применены сегодня, - тысячи компонентов, которые Россия сама не производит".

По его словам, пять "Искандеров-М" - это как минимум 75 критических компонентов не российского производства. Три ракеты Х-101 - это почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить. "Каждый "Шахед" - это сотни таких компонентов, которые завозится в Россию из других стран, и не только от китайских компаний, кстати. Еще Европа, Америка, Япония".

Зеленский подчеркнул важность не только для Украины, но и в целом для глобальной безопасности, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия.

"И также чтобы сами компании лучше следили, куда попадают их компоненты. Россия без таких связей с миром ничего не может: они не способны быть сильными в полной изоляции. Именно поэтому блокирование и давление действительно могут побудить агрессора к изменению политики. Но это зависит от решимости мира", - сказал Зеленский.

Умеров раскрыл подробности переговоров

В Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров Украина, США и РФ, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

"После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодня и политический, и военный блоки завершили работу", - написал он.

Умеров поблагодарил американских партнеров за "конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе".

Он также сообщил, что о результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад президенту Украины.

"Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", - отметил Умеров, который возглавляет украинскую переговорную группу.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп сделал важное заявление о переговорах по Украине. Президент США призвал Украину ускорить диалог с Россией.

Как писал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что Россия не ограничится только территориальными требованиями в рамках переговоров о завершении войны с Украиной.

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из мирных переговоров по Украине. Решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Другие новости:

О персоне: Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Секретарь СНБО. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Бывший председатель Фонда государственного имущества Украины. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

