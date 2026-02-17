Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров

Алексей Тесля
17 февраля 2026, 21:21
92
Владимир Зеленский отметил, что россияне день начали массированным ударом по Украине.
переговоры, Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал ход переговороы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Главное:

  • Зеленский анонсировал доклад делегации после первого раунда переговоров
  • Умеров поблагодарил американских партнеров за "конструктивное взаимодействие"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал доклад делегации после первого раунда переговоров в Женеве.

Президент отметил, что даже день старта очередного формата переговоров Россия встречает массированным ударом беспилотниками и ракетами по Украине.

видео дня

"Будет еще сегодня доклад делегации - после первого раунда переговоров в Женеве. Ребята точно должны поставить вопрос об этих ударах - вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов", - сказал он в видеообращении.

Зеленский отметил, что россияне день начала переговоров начали массированным ударом по Украине. "Двадцать девять ракет разных типов было, и 25 удалось сбить. (...) Даже день старта очередных форматов в Женеве - трехсторонних, двусторонних, с Америкой, - Россия встречает ударом. Это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что они настроены. Было еще почти 400 дронов", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова воздержаться от ударов. "Украина - готова. Нам война не нужна. И мы действуем всегда зеркально: мы защищаем свое государство, свою независимость. Так же мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны", - сказал он.

"Вопрос только к россиянам: чего они хотят. И также будут ли последствия для России за то, что "Шахеды", ракеты и фэнтезийные разговоры на историческую тематику для них имеют большее значение, чем реальная дипломатия и длительный мир", - отметил Зеленский.

Мирний план США з 20-ти пунктів
/ Інфографіка: Главред

Кроме этого, глава Украинского государства обратил внимание на то, что во всех российских ракетах и дронах, "которые были применены сегодня, - тысячи компонентов, которые Россия сама не производит".

По его словам, пять "Искандеров-М" - это как минимум 75 критических компонентов не российского производства. Три ракеты Х-101 - это почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить. "Каждый "Шахед" - это сотни таких компонентов, которые завозится в Россию из других стран, и не только от китайских компаний, кстати. Еще Европа, Америка, Япония".

Зеленский подчеркнул важность не только для Украины, но и в целом для глобальной безопасности, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия.

"И также чтобы сами компании лучше следили, куда попадают их компоненты. Россия без таких связей с миром ничего не может: они не способны быть сильными в полной изоляции. Именно поэтому блокирование и давление действительно могут побудить агрессора к изменению политики. Но это зависит от решимости мира", - сказал Зеленский.

Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:

Screenshot
/ Скриншот

.

Умеров раскрыл подробности переговоров

В Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров Украина, США и РФ, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

"После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодня и политический, и военный блоки завершили работу", - написал он.

Умеров поблагодарил американских партнеров за "конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе".

Он также сообщил, что о результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад президенту Украины.

"Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", - отметил Умеров, который возглавляет украинскую переговорную группу.

Screenshot
/ Скриншот

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп сделал важное заявление о переговорах по Украине. Президент США призвал Украину ускорить диалог с Россией.

Как писал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что Россия не ограничится только территориальными требованиями в рамках переговоров о завершении войны с Украиной.

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из мирных переговоров по Украине. Решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Другие новости:

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Секретарь СНБО. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Бывший председатель Фонда государственного имущества Украины.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Рустем Умеров Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров

21:21Украина
"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:26Украина
Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известно

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известно

20:06Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Последние новости

21:21

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров

21:14

Новые графики для Черкасской области - когда не будет света 18 февраля

20:46

РФ планирует "захватить" ряд населенных пунктов до 24 февраля: в ВСУ раскрыли названия

20:44

В США со скандалом задержали звезду "Трансформеров": ему предъявлены обвинения

20:26

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
20:06

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известноВидео

19:50

Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

19:39

Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни

19:39

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

Реклама
19:35

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделямиВидео

19:10

В РФ наблюдаются какие-то катаклизмы: что происходитмнение

19:07

"Входить обновленной": Мозговая заинтриговала праздничным имиджем

18:57

Не поселок и не пгт: как правильно сказать на украинском, ответ историкаВидео

18:55

Базовая косметичка: 5 средств, на которые не стоит тратиться новичкуВидео

18:53

Энергосистема в дефиците: украинцам рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

18:40

Известный футболист избил сотрудника ТЦК: главные детали скандала с КолесникомВидео

18:40

Кэти Перри готова выйти замуж за Джастина Трюдо, ее друзья встревожены - СМИ

18:12

Копил всю жизнь: мужчина выбросил 20 золотых слитков в мусор

18:11

Почему есть угроза удара "Орешником", а пусков не происходит - что задумали в Кремле

17:39

Бьюти уроки от Кейт Миддлтон: какие привычки принцессы нужно взять на заметку

Реклама
17:35

IQ-челлендж: найдите 3 отличия на картинке дружной семьи за 41 секунду

17:32

Дроны СБУ поразили производящий компоненты для взрывчатки химзавод в РФ – СМИ

16:57

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

16:48

Трех знаков зодиака будет сопровождать удача весь год - кто они

16:32

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радомВидео

16:28

ВСУ взорвали российский вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА РФ

16:15

Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

16:12

Умер автор хитов Уитни Хьюстон, Селин Дион и Мадонны

16:11

Причину убийства Ивасюка спустя 47 лет назвал известный композитор — детали

16:00

Мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде: как такое возможно

15:57

"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

15:38

Ровенскую область накроет непогода: когда ударят сильные морозы до -15 градусов

15:35

В НАБУ назвали бытовым уголовное дело против директора Бюро Кривоноса и отказались раскрывать подробности, – СМИ

15:21

Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

15:15

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

15:07

Библиотека открыла капсулу времени 1925 года - никто не был готов к найденному

15:00

Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026Видео

14:52

"Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объяснитьсяВидео

14:31

Самый длинный в мире концерт длится 24 года: как такое возможно и когда он закончится

14:28

Мечта каждого: женщина бросила все ради странного занятия

Реклама
14:23

После поступка Гераскевича: Ефросинина появилась в символическом платье в Берлине

14:09

Порывы ветра и осадки: на Полтавщине резко испортится погода, дата известна

14:00

Участница шоу "Супермама" потеряла ребенка и оказалась в психбольницеВидео

13:49

Почему 18 февраля нельзя унывать и лениться: какой церковный праздник

13:46

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

13:44

Можно ли крестить ребенка в пост и праздники: священник дал неожиданный ответ

13:35

ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

13:29

Постеснялась бы: Джанабаева показала, как они изменились с Меладзе

13:24

Победительница Нацотбора сорвала голос на выступлении — что произошлоВидео

13:16

Предательницу Тодоренко "убрали" из росТВ после громкого скандала - детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять