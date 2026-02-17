Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026

Рецепт рулета, который можно готовить на Масленицу 2026.

Финский блин "Баунти" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Если у вас нету времени готовить блины или же налистники, тогда самое время приготовить финский блин с начинкой. Готовится блюдо быстро и легко, и все будут в восторге, а начинка со вкусом шоколадки "Баунти" точно покорит.

Кстати, используйте только качественный пергамент, чтобы блин не пристал, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Рулет "Баунти" - рецепт

Ингредиенты:

4-5 шт. яйца

1 столовая ложка сахара

щепотка соли

180 г муки

330 мл молока

30 г масла (растопить)

топинг со вкусом кокоса

кокосовая стружка

В миске смешайте яйца, сахар, соль, влейте половину теплого молока.

Всыпьте муку, перемешайте смесь до однородности, добавьте остальное молоко и еще раз перемешайте.

Влейте растопленное сливочное масло, перемешайте и оставьте тесто на 10 минут.

Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, выпекайте в духовке 30 минут при температуре 190 градусов.

Остудите блин, смажьте его кокосовым топингом, посыпьте кокосовой стружкой.

Сверните все в рулет, нарежьте на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить рулет "Баунти":

