Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026

Если у вас нету времени готовить блины или же налистники, тогда самое время приготовить финский блин с начинкой. Готовится блюдо быстро и легко, и все будут в восторге, а начинка со вкусом шоколадки "Баунти" точно покорит.
Кстати, используйте только качественный пергамент, чтобы блин не пристал, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Рулет "Баунти" - рецепт
Ингредиенты:
- 4-5 шт. яйца
- 1 столовая ложка сахара
- щепотка соли
- 180 г муки
- 330 мл молока
- 30 г масла (растопить)
- топинг со вкусом кокоса
- кокосовая стружка
В миске смешайте яйца, сахар, соль, влейте половину теплого молока.
Всыпьте муку, перемешайте смесь до однородности, добавьте остальное молоко и еще раз перемешайте.
Влейте растопленное сливочное масло, перемешайте и оставьте тесто на 10 минут.
Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, выпекайте в духовке 30 минут при температуре 190 градусов.
Остудите блин, смажьте его кокосовым топингом, посыпьте кокосовой стружкой.
Сверните все в рулет, нарежьте на порционные кусочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить рулет "Баунти":
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
