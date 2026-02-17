После поступка Гераскевича: Ефросинина появилась в символическом платье в Берлине

Вы узнаете:
- Маша Ефросинина посетила Берлинский кинофестиваль
- В каком платье она предстала
Украинская известная ведущая Маша Ефросинина посетила премьеру документального фильма Traces об украинских женщинах, которым пришлось пережить насилие со стороны российских преступников, в рамках Берлинского кинофестиваля.
На своей странице в соцсетях ведущая опубликовала соответствующее видео.
Ефросинина вышла на красную дорожку в черном платье с надписью "Russian genocide through the bodу".
Смотрите видео, как выглядела Маша Ефросинина:
"Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, является одним из самых замалчиваемых военных преступлений в мире. По данным ООН, более 90% находившихся в российском плену украинских военных и гражданских сообщили о пытках и бесчеловечном обращении. То, что делает враг с женщинами, мужчинами, девочками и мальчиками в Украине, – это геноцид России через тело. Россия системно калечит украинцев, чтобы мы как нация перестали рождаться. Это попытка убить наше будущее. Но мы здесь, чтобы вернуть себе право на собственное достоинство", - написала Мария.
Также она отметила, что фильм "Следы" о том, как украинские женщины, пережившие плен, пытки и сексуальное насилие, коллективно сопротивляются этому.
"Это больше, чем фильм. Это обращение к миру: услышьте, признайте, действуйте", – добавила ведущая.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, попала в очередной скандал. Как сообщают пропагандистские росСМИ, ее заменили в шоу на росТВ.
А также известный композитор Александр Злотник высказал свое мнение о певице Софии Ротару, которая много лет жила и работала в стране-террористе РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину. Злотник отметил, что Ротару всегда любили по всему Советскому Союзу.
Вас может заинтересовать:
- "Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле
- "Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни
- Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина
О персоне: Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред