После поступка Гераскевича: Ефросинина появилась в символическом платье в Берлине

Маша Ефросинина удивила своим поступком на красной дорожке.

Маша Ефросинина не молчит о насилии со стороны российских оккупантов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Украинская известная ведущая Маша Ефросинина посетила премьеру документального фильма Traces об украинских женщинах, которым пришлось пережить насилие со стороны российских преступников, в рамках Берлинского кинофестиваля.

На своей странице в соцсетях ведущая опубликовала соответствующее видео.

Ефросинина вышла на красную дорожку в черном платье с надписью "Russian genocide through the bodу".

Маша Ефросинина на красной дорожке / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

"Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, является одним из самых замалчиваемых военных преступлений в мире. По данным ООН, более 90% находившихся в российском плену украинских военных и гражданских сообщили о пытках и бесчеловечном обращении. То, что делает враг с женщинами, мужчинами, девочками и мальчиками в Украине, – это геноцид России через тело. Россия системно калечит украинцев, чтобы мы как нация перестали рождаться. Это попытка убить наше будущее. Но мы здесь, чтобы вернуть себе право на собственное достоинство", - написала Мария.

Маша Ефросинина на Берлинском кинофестивале / фото: скрин instagram.com, Маша Ефросинина

Также она отметила, что фильм "Следы" о том, как украинские женщины, пережившие плен, пытки и сексуальное насилие, коллективно сопротивляются этому.

"Это больше, чем фильм. Это обращение к миру: услышьте, признайте, действуйте", – добавила ведущая.

Маша Ефросинина инфографика / Главред

Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, попала в очередной скандал. Как сообщают пропагандистские росСМИ, ее заменили в шоу на росТВ.

А также известный композитор Александр Злотник высказал свое мнение о певице Софии Ротару, которая много лет жила и работала в стране-террористе РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину. Злотник отметил, что Ротару всегда любили по всему Советскому Союзу.

О персоне: Маша Ефросинина Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

