Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробности

Автомобиль, в котором ехали работники ТЭС, сгорел дотла.

В результате удара есть жертвы и раненые / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DSNSDon/

Основное:

Российский дрон атаковал автомобиль работников одной из ТЭС

В результате атаки погибли три человека

Утром 17 февраля БПЛА страны-агрессора России атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, трое работников погибли в результате атаки. Некрасов подчеркнул, что этот удар стал очередным напоминанием о том, насколько высока цена света и тепла в наших домах.

В ГСЧС также добавили, что автомобиль с работниками ТЭС атаковал FPV-дрон в Николаевке Краматорского района. Там подтвердили, что есть три жертвы и один пострадавший.

"На месте происшествия чрезвычайники оказали помощь пострадавшему и передали его работникам экстренной медицинской помощи. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание автомобиля. Враг продолжает безжалостно обстреливать гражданское население прифронтовых общин. Каждый день промедления может стать фатальным — не рискуйте жизнью, эвакуируйтесь в более безопасные регионы", — добавили спасатели.

Напомним, Главред писал, что в январе текущего года экс-глава НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб в результате поражения током на одной из подстанций. Это произошло после того, как он решил лично координировать работы по восстановлению на одном из энергообъектов, который недавно подвергся вражеской атаке.

Ранее также сообщалось, что во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения жилых домов погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Накануне, 25 декабря 2025 года, в результате российской атаки по теплоэлектростанциям ДТЭК погиб 51-летний энергетик Дмитрий Петленко. Его тело обнаружили под завалами без признаков жизни.

О личности: Артем Некрасов Артем Некрасов — украинский государственный служащий, юрист, специалист в сфере энергетики, первый заместитель Министра энергетики Украины. С 19 ноября 2025 по 14 января 2026 года временно исполнял обязанности Министра энергетики Украины, пишет Википедия.

