Отдал жизнь за свет: во время российского обстрела погиб энергетик

Ему было всего 51 год. Дмитрий Петленко посвятил более 30 лет энергетике.

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Во время массированного удара 25 декабря погиб энергетик / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДТЭК

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Во время массированной атаки РФ по Украине погиб энергетик

Дмитрий Петленко посвятил более 30 лет энергетике

В среду, 25 декабря, в результате российской атаки по теплоэлектростанциям ДТЭК погиб 51-летний энергетик Дмитрий Петленко. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

После проведения поисковых работ тело Дмитрия было найдено под завалами без признаков жизни.

"Сегодня российские оккупанты убили нашего коллегу Дмитрия Петленко, энергетика, работавшего на одной из теплоэлектростанций.", - говорится в сообщении ДТЭК. видео дня

Известно, что Дмитрию был 51 год. Он посвятил профессии энергетика более 30 лет. Долгое время работал на Запорожской ТЭС. После оккупации Энергодара трудоустроился на другую теплоэлектростанцию компании, где продолжал битву за свет последние полтора года.

"Большая потеря для семьи украинских энергетиков. Выражаем глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Дмитрия.", - добавили в пресс-службе ДТЭК.

Ракетный удар по Украине - что известно

Как писал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. По всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Взрывы раздавались в некоторых регионах Украины.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, оборудование станций серьезно повреждено.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 25 декабря, Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

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Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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