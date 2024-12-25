График отключения света на 25 декабря: в каких регионах будут действовать ограничения

В некоторых регионах Украины будут введены графики отключений электроэнергии.

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Как будут выключать свет в Украине 25 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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В каких регионах будут выключать свет 25 декабря

Почему введены ограничения

В связи с масштабной ракетной атакой в Украине вводятся графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Соответствующее распоряжение предоставила НЭК "Укрэнерго".

видео дня

"Важно: команды Укрэнерго могут меняться в течение дня.", - говорится в сообщении.

Свет будут выключать в столице, в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Киев

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 09:30.

Днепропетровская область

Очереди 1.1, 1.2: свет будет отсутствовать до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 22:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 19:00.

Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 19:00 до 24:00.

Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

Одесская область

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10:00. Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

Киевщина

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 09:00. Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Энергопотребление / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в среду, 25 декабря, из-за массированной ракетной атаки России на территории Украины введены меры ограничения потребления электроэнергии. Графики отключения света не работают.

Впоследствии министр энергетики Герман Галущенко написал в Facebook, что враг снова массированно атакует энергетику Украины. По его словам, оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Недавно заместитель министра энергетики Роман Андарак рассказывал, что украинцам следует быть готовыми к длительным ограничениям в поставках электроэнергии.

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Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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