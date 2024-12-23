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Графики возвращаются: в Украине ввели экстренные отключения света - детали

Мария Николишин
23 декабря 2024, 14:56
296
Укрэнерго дало команду на экстренные отключения.
Графики возвращаются: в Украине ввели экстренные отключения света - детали
Отключение света / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

  • В Украине ввели экстренные отключения света
  • Они действуют в нескольких областях Украины
  • Это связано с тем, что потребление очень высокое

В Украине ввели экстренные обесточивания. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, потребление очень высокое, поэтому Укрэнерго дало команду на экстренные отключения.

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"Киев, Днепр! Укрэнерго дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", - написал он.

Также известно, что по распоряжению "Укрэнерго" аварийные графики отключений применяются в Сумской области. В 14:10 графики введены для 1 и 2 очередей потребителей.

Отмечается, что экстренные отключения электроснабжения также введены в Черниговской, Полтавской, Черкасской областях. ДТЭК сообщил об идентичных мерах в Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях, в городе Киев.

В Киевской городской военной администрации добавляют, что ситуацию осложнил обстрел Киева со стороны России.

Графики возвращаются: в Украине ввели экстренные отключения света - детали
Отключение света / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что отключения света будут зависеть от погодных условий и общей ситуации в Украине. В частности, Киев может быть без света от 14 до 16 часов.

Заместитель министра энергетики Роман Андарак заявил, что украинцам следует быть готовыми к длительным ограничениям в поставках электроэнергии. Графики отключений света будут действовать как минимум до весны 2025 года.

Кроме того, энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что если РФ снова нанесет удары по объектам передачи электроэнергии в Украине может создаться критический режим с энергоснабжением - так называемый "островной режим".

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ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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