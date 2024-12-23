"В РФ считают, что Трамп бросит Украину им в пасть": что планирует Путин - прогноз Сотника

Россия выстраивает всеобщую "ось зла", а ее основной враг, противник и соперник - Запад, в частности, НАТО, то есть США и страны Евросоюза.

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Сотник сказал, какие планы может вынашивать Путин/ коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ, скрин

Основные тезисы Сотника:

Украина для РФ является лишь промежуточным пунктом, дальше Путин может пойти против НАТО

Путин считает, что РФ удастся дожать Украину если не военным способом, то гибридным

Глава Кремля надеется, что Трамп "бросит Украину в пасть России"

Министр обороны страны-агрессора России Белоусов поручил готовить российскую армию к военному конфликту с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Это подтверждает, что Россия выстраивает общую "ось зла", а ее основной враг, противник и соперник - Запад, в частности, НАТО, то есть США и страны Евросоюза.

Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник во время чата на Главреде. Он отметил, что в таком заявлении Белоусова нет ничего нового.

По его словам, Украина для России здесь является лишь промежуточным пунктом в большой агрессивной борьбе за доминирование на европейском континенте.

"Большевизм - это красно-коричневая чума, а Путин и все, что мы сейчас видим, - это необольшевизм. Необольшевики не отказались от идеи мирового господства - они к ней идут, ее исповедуют. И сейчас в парадигме достижения мирового господства они говорят о том, что в ближайшие десять лет Россия должна быть готова к войне с НАТО, с "западным злом", - сказал Сотник.

Он отметил, что Путин и другие считают, что Украину они дожмут если не военным способом, то гибридным. Они считают, что Трамп податлив и бросит Украину им в пасть, и они ее пережуют. По словам Сотника, Украина Путину очень нужна, потому что это главная база, которая может подпитать пещеру. Ведь в России все уничтожено. Там все сожрано и отжато, а все экономические и производственные секторы убиты.

"Россия всегда была аграрной страной - что при царе, что при большевиках. Но большевики ее убили. В конце концов, СССР даже закупал зерно за валюту в Канаде! Хотя царская Россия всегда кормила всю Европу зерном. А сейчас сельскохозяйственный сектор в Рашке вообще убит. И, разумеется, на горизонте уже замаячил дефицит. В России уже заговорили о введении продовольственных карточек якобы для малообеспеченных и социально незащищенных граждан, а ведь это же первые ласточки", - отметил публицист.

Он отметил, что не знает, как Россия собирается дальше воевать.

"Возможно, россияне с криками "Банзай!" и голодными желудками попрут на натовские танки. Возможно, они надеются забросать Европу ракетами - Путин же все дергает свой Орешник, никак не угомонится. Россия может говорить, что она будет готовиться к войне с НАТО, но я не верю, что без Украины у нее это получится. Тем более, ситуация там становится все хуже и хуже, и я не знаю, как там переживут 2025 год", - подытожил Сотник.

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, какие проблемы ждут Россию и Путина в 2025 году, а также что будет с войной в Украине:

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ готовит наступление на Херсон - СМИ узнали детали. Для атаки на Херсонщине планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков. Операцию будет курировать командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.

Также Главред сообщал, что в Силах обороны прояснили ситуацию относительно информации об окружении ВСУ в Макаровке. Лейтенант с позывным "Алекс" заявил об окружении ВСУ на юге от Большой Новоселки. Однако представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что пока об окружении украинских подразделений в Макаровке говорить рано. По его словам, российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на Времовском направлении и осуществляют более 40 атак в сутки.

Ранее также сообщалось, что оккупанты могут готовить новое наступление - Андрющенко указал на важный момент. На четырех полигонах вблизи Мариуполя наблюдается повышенная активность врага.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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