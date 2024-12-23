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"В РФ считают, что Трамп бросит Украину им в пасть": что планирует Путин - прогноз Сотника

Алёна Воронина
23 декабря 2024, 14:51
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Россия выстраивает всеобщую "ось зла", а ее основной враг, противник и соперник - Запад, в частности, НАТО, то есть США и страны Евросоюза.
Александр Сотник, российские военные, Владимир Путин
Сотник сказал, какие планы может вынашивать Путин/ коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ, скрин

Основные тезисы Сотника:

  • Украина для РФ является лишь промежуточным пунктом, дальше Путин может пойти против НАТО
  • Путин считает, что РФ удастся дожать Украину если не военным способом, то гибридным
  • Глава Кремля надеется, что Трамп "бросит Украину в пасть России"

Министр обороны страны-агрессора России Белоусов поручил готовить российскую армию к военному конфликту с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Это подтверждает, что Россия выстраивает общую "ось зла", а ее основной враг, противник и соперник - Запад, в частности, НАТО, то есть США и страны Евросоюза.

Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник во время чата на Главреде. Он отметил, что в таком заявлении Белоусова нет ничего нового.

По его словам, Украина для России здесь является лишь промежуточным пунктом в большой агрессивной борьбе за доминирование на европейском континенте.

"Большевизм - это красно-коричневая чума, а Путин и все, что мы сейчас видим, - это необольшевизм. Необольшевики не отказались от идеи мирового господства - они к ней идут, ее исповедуют. И сейчас в парадигме достижения мирового господства они говорят о том, что в ближайшие десять лет Россия должна быть готова к войне с НАТО, с "западным злом", - сказал Сотник.

Он отметил, что Путин и другие считают, что Украину они дожмут если не военным способом, то гибридным. Они считают, что Трамп податлив и бросит Украину им в пасть, и они ее пережуют. По словам Сотника, Украина Путину очень нужна, потому что это главная база, которая может подпитать пещеру. Ведь в России все уничтожено. Там все сожрано и отжато, а все экономические и производственные секторы убиты.

"Россия всегда была аграрной страной - что при царе, что при большевиках. Но большевики ее убили. В конце концов, СССР даже закупал зерно за валюту в Канаде! Хотя царская Россия всегда кормила всю Европу зерном. А сейчас сельскохозяйственный сектор в Рашке вообще убит. И, разумеется, на горизонте уже замаячил дефицит. В России уже заговорили о введении продовольственных карточек якобы для малообеспеченных и социально незащищенных граждан, а ведь это же первые ласточки", - отметил публицист.

Он отметил, что не знает, как Россия собирается дальше воевать.

"Возможно, россияне с криками "Банзай!" и голодными желудками попрут на натовские танки. Возможно, они надеются забросать Европу ракетами - Путин же все дергает свой Орешник, никак не угомонится. Россия может говорить, что она будет готовиться к войне с НАТО, но я не верю, что без Украины у нее это получится. Тем более, ситуация там становится все хуже и хуже, и я не знаю, как там переживут 2025 год", - подытожил Сотник.

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, какие проблемы ждут Россию и Путина в 2025 году, а также что будет с войной в Украине:

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ готовит наступление на Херсон - СМИ узнали детали. Для атаки на Херсонщине планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков. Операцию будет курировать командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.

Также Главред сообщал, что в Силах обороны прояснили ситуацию относительно информации об окружении ВСУ в Макаровке. Лейтенант с позывным "Алекс" заявил об окружении ВСУ на юге от Большой Новоселки. Однако представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что пока об окружении украинских подразделений в Макаровке говорить рано. По его словам, российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на Времовском направлении и осуществляют более 40 атак в сутки.

Ранее также сообщалось, что оккупанты могут готовить новое наступление - Андрющенко указал на важный момент. На четырех полигонах вблизи Мариуполя наблюдается повышенная активность врага.

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Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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