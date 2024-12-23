Оккупанты могут готовить новое наступление: Андрющенко указал на важный момент

На четырех полигонах вблизи Мариуполя наблюдается повышенная активность врага.

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Оккупанты активизировались в Мариуполе / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Оккупанты перебрасывают подкрепления из РФ

На четырех полигонах наблюдается повышенная активность врага

Ситуация в Мариуполе напоминает подготовку к Угледарскому наступлению

Российские захватчики перебрасывают значительную часть подкреплений в Мариуполь из РФ. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.

Он отметил, что россияне "насыщают" личным составом и техникой Запорожскую область и часть Донецкой области, включая Кураховское и Времовское направления.

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"В начале прошлой недели эти потребности они пытались закрыть перемещением сил из Крыма и Херсонского направления, а теперь подготовленные подразделения прибывают непосредственно с территории России", - сказал Андрющенко.

По его словам, на четырех полигонах наблюдается повышенная активность. Последний раз подобное наблюдалось летом, перед подготовкой к Угледарскому наступлению.

"Особенно активен полигон, расположенный на границе между Донецкой и Запорожской областями, где постоянно работают пушки и слышны взрывы. Используется ствольная артиллерия, что давно не наблюдалось. Также очень активный полигон, который в свое время построили северокорейские инструкторы. Он находится неподалеку от поселков Сартана и Заря. Такой активности здесь не наблюдалось никогда. Слышны взрывы, использование ствольной артиллерии.", - рассказал Андрющенко.

Он добавил, что два других полигона, один возле Бердянска в районе Новопетровки и другой в Мариупольском районе, больше ориентированы на подготовку штурмовых подразделений.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на СМИ, страна-агрессор Россия планирует активизировать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято. Проводить операцию будут подразделения РФ, которые осенью 2022 года уже отступали с Херсонщины.

Напомним, российские военные попытались прорваться к освобожденному Херсону, но их попытки были неудачными - все атакующие группы уничтожены. В связи с этим в российских Z-каналах усилились истерические настроения, панические дискуссии и критика военного руководства России.

Недавно, на Купянском направлении украинские защитники отбили мощный штурм врага и уничтожили бронетанковую группу РФ. По данным ОСУВ "Хортица", к штурму враг привлек 5 единиц бронетехники - 2 танка и 3 БМП с десантом.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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