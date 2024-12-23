Более 1000 солдат убиты и ранены: ВСУ показали, как уничтожают военных КНДР

Экипаж ССО ликвидировал в Курской области за 3 дня 77 северокорейских военных.

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Операция в Курской области продолжается / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

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Украинские бойцы продолжают проводить операцию в Курской области

Потери убитыми и ранеными перевалили за 1000 корейцев

ССО за три дня ликвидировали 77 северокорейских солдат

Военные из Северной Кореи несут значительные потери в боях в Курской области (РФ) во время проведения в регионе операции Силами обороны Украины. Об этом пишет руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, потери убитыми и ранеными перевалили за 1000 корейцев.

видео дня

Он также добавляет, что Путин превратил часть территории России в полигон.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Тем временем бойцы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины наносят существенные потери войскам противника в Курской области, в частности солдатам КНДР. Только за три дня один экипаж украинских защитников ликвидировал в регионе 77 северокорейских солдат.

Украинские защитники обнародовали в Telegram видео с работой воинов 8-го полка ССО ВСУ. На кадрах было видно, как бойцы ВСУ ликвидируют личный состав северокорейского контингента "в чистом поле". В то же время противник пытается убежать от украинских беспилотников на различных локациях. Но это вражеской армии - не удается.

В Силах спецопераций сообщили, что, кроме уничтожения указанного количества солдат КНДР за указанный период, были ранены еще более 40 военнослужащих из Северной Кореи.

Также было уничтожено 12 единиц автомобильной техники, 3 - багги и ББМ.

В ССО добавили, что операция в Курской области продолжается.

Смотрите видео, как бойцы ВСУ уничтожают солдат КНДР:

Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости

Как писал Главред, потери среди солдат КНДР на Курском направлении превысили 200 человек. Российские командиры не ценят жизни северокорейских военных и часто бросают их в пехотные штурмы без должной подготовки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне сжигают лица убитых солдат из КНДР. Украинская разведка зафиксировала более 12 тысяч северокорейских военных, привлеченных к войне на стороне России.

Недавно руководитель ЦПД отметил, что в Курской области России военнослужащие КНДР демонстрируют "довольно необычную" реакцию на дроны. По его словам, у погибших КНДРовцев перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БПЛА, это может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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