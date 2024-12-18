"У меня не было выбора": Сырский озвучил причины проведения Курской операции

Успех в Курской области стал возможным благодаря эффекту внезапности.

https://glavred.info/war/u-menya-ne-bylo-vybora-syrskiy-ozvuchil-prichiny-provedeniya-kurskoy-operacii-10623473.html Ссылка скопирована

Сырский прокомментировал операцию в Курской области / Коллаж: Главред, фото:фото: t.me/osirskiy, 43 отдельная механизированная бригада

Основное:

Сырский должен был одновременно сорвать наступление на Харьков и Сумы

Успех во время проведения Курской операции стал возможным благодаря эффекту внезапности

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский прокомментировал важность проведения Курской операции, подчеркнув, что ее успех стал возможным благодаря эффекту внезапности. Об этом он сказал в интервью Le Monde.

Генерал отметил, что он должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы.

видео дня

"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию... Я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", - рассказал Сырский.

Главнокомандующий убежден, что проведение Курской операции позволило значительно уменьшить наступательную способность российских войск и снизить интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

Операция в Курской области - последние новости

Как ранее писал Главред, армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья. Аналитики ISW отмечали, что российские войска после двухнедельного перерыва снова начали использовать бронетранспортеры и бронемашины и проводят усиленные атаки.

Также ранее сообщалось, что россиянам не удалось форсировать реку в Курской области - они понесли потери. Войска РФ перебросили понтонный мост через реку для прохода тяжелой техники ближе к позициям украинских бойцов.

Кроме того, РФ перебросила солдат КНДР на Курщину, которые несут потери. В ЦПД заявили, что российские командиры не ценят жизнь северокорейских солдат и даже недовольны их присутствием из-за незнания языка. В связи с этим северокорейских солдат бросают в пехотные штурмы с посадок, иногда вместе с россиянами.

Читайте также:

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред