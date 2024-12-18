Стремительно возросло: Сырский рассказал о количестве военных РФ в Украине

Главное из заявления главнокомандующего:
- Численность российских войск в Украине увеличилась
- Интенсивность войны продолжает расти
- У ВСУ есть стратегия защиты от противника
Численность группировки войск страны-агрессора России в Украине постоянно растет и ситуация на линии фронта очень напряженная. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Le Monde.
"Численность российских войск постоянно увеличивается. В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, интенсивность войны продолжает расти как по масштабу, так и по численности войск.
В частности, Сирский подчеркнул, что "конфликт достиг такого технологического уровня, что теперь мы можем говорить как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил".
Главнокомандующий ВСУ также добавил, что это значительно повлияло на тактику, которую используют войска на поле боя. Однако, по его словам, у ВСУ есть стратегия защиты от противника, который превосходит по военной мощи, вооружению и солдатам.
"Наша главная цель в защите - нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", - подытожил Сырский.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, танкист 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Цыган" заявил, что российская оккупационная армия продолжает двигаться на Покровском направлении. Очень скоро в городе начнутся бои.
Начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко сообщил, что армия страны-оккупанта РФ пытается захватить Великую Новоселку Донецкой области. Не исключено, что у россиян есть планы по атаке на Днепропетровскую область.
Кроме того, операция ВСУ в Курской области РФ осложнилась из-за погодных условий и постоянных обстрелов. По состоянию на середину декабря Украина потеряла половину ранее контролируемых территорий. Через четыре с половиной месяца после начала операции каждое подразделение ВСУ перешло в оборону.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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