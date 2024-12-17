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ВСУ перешли к обороне: Украина потеряла половину захваченных территорий на Курщине - СМИ

Анна Ярославская
17 декабря 2024, 12:54
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Отступление Сил обороны началось, когда в конце сентября Украина заменила элитные подразделения на менее закаленные.
Курская область
Россияне пытаются отрезать основную группировку ВСУ от Украины / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Кратко:

  • Армия РФ давит на ВСУ на Курщине
  • Украина потеряла часть захваченных территорий
  • Кремль торопится вернуть Курскую область до инаугурации Трампа

Операция ВСУ в Курской области РФ осложнилась из-за погодных условий и постоянных обстрелов. По состоянию на середину декабря Украина потеряла половину ранее контролируемых территорий. Через четыре с половиной месяца после начала операции каждое подразделение ВСУ перешло в оборону. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на военных, которые рассказали о проблемах Украины на этом участке фронта.

Командир артиллерии 82-й десантно-штурмовой бригады майор Иван Бакрев рассказал журналистам, что россияне имеют "огромное" преимущество почти во всем – в людях, артиллерии, технике – и "переключаются" между механизированными и пехотными атаками с мощным эффектом. По его словам, российские войска "закручивают гайки", и так было еще до того, как в бой вступили северокорейские солдаты.

видео дня

Бакрев добавил, что Украина уже потеряла "около половины" территорий, которые когда-то контролировала.

Отступление ВСУ началось, когда в конце сентября Украина заменила элитные подразделения на менее закаленные.

"Это было ошибкой", – считает майор.

Сейчас, по словам Бакрева, россияне пытаются отрезать основную группировку ВСУ от Украины, атакуя с восточного и западного флангов.

"Каждое подразделение на Курщине перешло к обороне", – рассказал он.

33-летний сержант 95-й десантно-штурмовой бригады Руслан Мокрицкий рассказал, что россияне могут сбросить "до 40 планерных бомб на одну позицию в течение нескольких часов". При этом украинские войска до сих пор находили способы реагировать на новые вызовы – даже на российские химические атаки.

"Если бы над нами появилась Звезда Смерти, мы бы нашли выход", – сказал Мокрицкий.

Почему Кремль торопится контратаковать

Журналисты отмечают, что армия РФ торопится контратаковать в связи с приближением инаугурации Дональда Трампа.

"Путин хочет, чтобы до 20 января вопрос Курщины был решенным делом, а не неудобной темой для обсуждения. Владимир Зеленский, похоже, так же решительно настроен сохранить эту территорию как разменную монету. Украинцы держатся, хотя условия на земле (и под ней) становятся все более мрачными", – пишет The Economist.

Издание акцентирует, что Курская операция длится 4,5 месяца. И, возможно, это слишком короткий срок, чтобы судить о Курской операции.

"Эта операция, которая родилась в момент отчаяния для Украины, чей главнокомандующий Александр Сырский оказался перед угрозой увольнения, не достигла своей цели – отвлечь войска от главных усилий России в Донецкой области. Она стоила Украине потери части элитных войск. Но она ослабила давление в других регионах и дала Украине редкую политическую поддержку в неблагоприятный для нее год. Солдаты, похоже, считают, что контрнаступление того стоило, хотя бы для того, чтобы дать россиянам дозу их собственных лекарств", – отмечает The Economist.

Операция ВСУ на Курщине - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что РФ поставила новый дедлайн, чтобы выбить ВСУ из Курщины. Российское военно-политическое командование привязывает свои планы к дате инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что на территории Курской области ведется маневренная война. Это также подтверждают заявления из России о восстановлении контроля над 400-500 кв. м. ВСУ отходят на более выгодные для нанесения ударов по врагу позиции.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев поделился позитивными новостями относительно Курщины. Он рассказал, что ВСУ разгромили врага и взяли пленных.

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Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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