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"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

Даяна Швец
1 декабря 2024, 18:41
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Подход к боям в Курской области предполагает передвижение войск, нанесение ударов - и фронтовых, и фланговых.
ВСУ, Курск
Эксперт рассказал, какая сейчас ситуация в Курской области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Кратко:

  • На Курском направлении продолжаются маневренные бои
  • С некоторых территорий ВСУ отошли для того, чтобы не терять бойцов

На территории Курской области ведется маневренная война. Это также подтверждают заявления из России о восстановлении контроля над 400-500 кв. м.

Как пояснил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, ВСУ отходят на более выгодные для нанесения ударов по врагу позиции. Свое заявление он сделал в эфире FREEДОМ сегодня, 1 декабря.

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"На Курском направлении мы выполняем задачи маневренной войны. Это новый вид войны, который не характеризуется созданием только укрепрайонов. Он предусматривает передвижение войск, нанесение ударов - и фронтовых, и фланговых. Враг заходит в серую зону - снова наносим огневой удар и, конечно, передвигаемся", - объясняет он.

Кроме этого, как объясняет Маломуж, задача по организации устойчивой линии обороны на этом направлении не стояла.

"Часть территории мы оставили, но мы не ставили задачу стоять полной линией обороны... Россияне говорят, что восстановили [контроль] где-то на 400-500 кв. км. Не восстановили - мы просто отошли для того, чтобы не терять наших бойцов, а с другой стороны, конечно, маневрировать, наносить удары в более выгодных условиях", - пояснил гость эфира.

Операция Украины в Курской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, ранее аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит. Оккупанты продолжают использовать большое количество бронетехники, включая танки, для контратаки в Курской области.

В свою очередь военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев поделился позитивными новостями относительно Курщины. Он рассказал, что ВСУ разгромили врага и взяли пленных.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал о "дороге смерти" для армии РФ на Курщине. По его словам, ВСУ сковали 50 тысяч оккупантов.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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