"Дорога смерти" для армии РФ на Курщине: ВСУ сковали 50 тысяч оккупантов - Свитан

Украинские военные держат под огневым контролем одну из ключевых дорог на Курском направлении.

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ВСУ продолжают операцию на Курском направлении / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", deepstatemap

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ВСУ активно уничтожают вражеские войска на Курском направлении

Силы обороны Украины создали "капкан" для армии РФ

Силы обороны Украины сковали на Курском направлении около 50 тысяч российских военных. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в обзоре для 24 Канала.

По его словам, украинские защитники не только сковывают врагов, но и уничтожают их.

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"Это было одной из задач... Дорога с на Любимовку - это "дорога смерти" для россиян, по которой они боятся двигаться, потому что для них это дорога в один конец", - рассказал военный эксперт.

Он отметил, что дорога под постоянным огневым контролем ВСУ.

"Они (российские оккупанты - ред.) пытаются перерезать одну из основных линий снабжения нашей северной группировки на этом плацдарме и попадают в "капкан". У нас же там рука набита. СОУ просто ждут, когда к ним в руки придут враги. Россияне же боятся сойти с трассы, потому что знают, что вокруг все заминировано", - подчеркнул Роман Свитан.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Александра Коваленко, армия России продолжает наступать на Кураховском направлении, что в Донецкой области. Ситуация там самая сложная по всему фронту. По его словам, на Кураховском направлении действуют подразделения группы вражеских войск "Центр" и пытаются полностью окружить и захватить Курахово. Оккупанты давят на украинских защитников сразу с двух сторон.

Аналитики проекта DeepState также сообщали, что российские оккупанты продвигаются в городе Курахово. Еще войска РФ пытаются прорваться в село Старые Терны, чтобы перекрыть логистику украинским защитникам.

Командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что в течение последних недель армия страны-агрессора России активизировала свои усилия на многих участках фронта. Несмотря на большие потери, враг пытается продвинуться вперед и имеет определенные успехи. Однако с такой интенсивностью РФ сможет воевать еще относительно недолго.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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