"Дорога смерти" для армии РФ на Курщине: ВСУ сковали 50 тысяч оккупантов - Свитан

Основное:
- ВСУ активно уничтожают вражеские войска на Курском направлении
- Силы обороны Украины создали "капкан" для армии РФ
Силы обороны Украины сковали на Курском направлении около 50 тысяч российских военных. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в обзоре для 24 Канала.
По его словам, украинские защитники не только сковывают врагов, но и уничтожают их.
"Это было одной из задач... Дорога с на Любимовку - это "дорога смерти" для россиян, по которой они боятся двигаться, потому что для них это дорога в один конец", - рассказал военный эксперт.
Он отметил, что дорога под постоянным огневым контролем ВСУ.
"Они (российские оккупанты - ред.) пытаются перерезать одну из основных линий снабжения нашей северной группировки на этом плацдарме и попадают в "капкан". У нас же там рука набита. СОУ просто ждут, когда к ним в руки придут враги. Россияне же боятся сойти с трассы, потому что знают, что вокруг все заминировано", - подчеркнул Роман Свитан.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на Александра Коваленко, армия России продолжает наступать на Кураховском направлении, что в Донецкой области. Ситуация там самая сложная по всему фронту. По его словам, на Кураховском направлении действуют подразделения группы вражеских войск "Центр" и пытаются полностью окружить и захватить Курахово. Оккупанты давят на украинских защитников сразу с двух сторон.
Аналитики проекта DeepState также сообщали, что российские оккупанты продвигаются в городе Курахово. Еще войска РФ пытаются прорваться в село Старые Терны, чтобы перекрыть логистику украинским защитникам.
Командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что в течение последних недель армия страны-агрессора России активизировала свои усилия на многих участках фронта. Несмотря на большие потери, враг пытается продвинуться вперед и имеет определенные успехи. Однако с такой интенсивностью РФ сможет воевать еще относительно недолго.
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Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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