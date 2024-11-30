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"Дорога смерти" для армии РФ на Курщине: ВСУ сковали 50 тысяч оккупантов - Свитан

Марина Фурман
30 ноября 2024, 23:05
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Украинские военные держат под огневым контролем одну из ключевых дорог на Курском направлении.
карта, ВГУ
ВСУ продолжают операцию на Курском направлении / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", deepstatemap

Основное:

  • ВСУ активно уничтожают вражеские войска на Курском направлении
  • Силы обороны Украины создали "капкан" для армии РФ

Силы обороны Украины сковали на Курском направлении около 50 тысяч российских военных. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в обзоре для 24 Канала.

По его словам, украинские защитники не только сковывают врагов, но и уничтожают их.

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"Это было одной из задач... Дорога с на Любимовку - это "дорога смерти" для россиян, по которой они боятся двигаться, потому что для них это дорога в один конец", - рассказал военный эксперт.

Он отметил, что дорога под постоянным огневым контролем ВСУ.

"Они (российские оккупанты - ред.) пытаются перерезать одну из основных линий снабжения нашей северной группировки на этом плацдарме и попадают в "капкан". У нас же там рука набита. СОУ просто ждут, когда к ним в руки придут враги. Россияне же боятся сойти с трассы, потому что знают, что вокруг все заминировано", - подчеркнул Роман Свитан.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Александра Коваленко, армия России продолжает наступать на Кураховском направлении, что в Донецкой области. Ситуация там самая сложная по всему фронту. По его словам, на Кураховском направлении действуют подразделения группы вражеских войск "Центр" и пытаются полностью окружить и захватить Курахово. Оккупанты давят на украинских защитников сразу с двух сторон.

Аналитики проекта DeepState также сообщали, что российские оккупанты продвигаются в городе Курахово. Еще войска РФ пытаются прорваться в село Старые Терны, чтобы перекрыть логистику украинским защитникам.

Командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что в течение последних недель армия страны-агрессора России активизировала свои усилия на многих участках фронта. Несмотря на большие потери, враг пытается продвинуться вперед и имеет определенные успехи. Однако с такой интенсивностью РФ сможет воевать еще относительно недолго.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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