'Готовимся к работе в декабре': Зеленский заинтриговал решениями ради безопасности

США готовят новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 725 миллионов долларов, рассказал президент.

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В декабре стартуют активные переговоры с международными партнерами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

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США готовят пакет помощи на сумму $725 миллионов

В декабре стартуют активные переговоры с международными партнерами

Есть решение для безопасности и справедливого завершения войны

Соединенные Штаты готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму $725 миллионов. Есть решения, которые могут реализоваться в ближайшие недели и месяцы ради Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"За эту неделю мы можем особо отметить Литву: новая партия военной помощи. Оружие, там есть боеприпасы, запчасти к бронированной технике. Также Нидерланды - большое спасибо за пусковые установки для "петриотов", - отметил глава государства.

видео дня

По его словам, США готовят "важный сильный военный пакет" для Украины на 725 миллионов долларов. Эта помощь должна значительно поддержать украинских защитников на фронте.

"Есть также готовность "нордиков" и государств Балтии увеличивать инвестиции в нашу оборонку, в частности в производство наших отечественных дронов. Я благодарю за это! Норвегия приняла решение о большей финансовой поддержке для Украины на следующий год, и это то, что придает уверенности, более трех миллиардов. Есть решение Люксембурга о средствах на закупку оружия для наших Сил обороны Украины. Ценим и решение Британии о санкциях против российского теневого танкерного флота", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эти решения сохраняют правильный курс мира на справедливость и на то, чтобы РФ чувствовала ответственность за войну и ее последствия. Зеленский отметил, что мир способен принудить Россию к миру.

Решение "ради безопасности"

Президент также отметил, что Украина готовится к активным переговорам с международными партнерами в декабре. Они будут направлены на обеспечение безопасности и достижения справедливого завершения войны.

"Готовимся сейчас к довольно активной работе в декабре - работе с партнерами: переговоров, встреч. Есть решения, которые могут быть реализованы именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности - ради Украины и всех, кто действительно хочет, чтобы эта война завершилась как можно быстрее и, что очень важно, справедливо", - сказал он.

Кроме этого, президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам о прекращении огня и остановке "горячей" фазы войны. Он подчеркнул, что для этого НАТО должно предоставить приглашение Украине с четким признанием ее международно признанных границ.

Также президент подчеркнул, что для остановки войны Украина должна получить приглашение в НАТО с теми территориями, которые она контролирует. Это позволит остановить дальнейший захват территории Россией и вернуть оккупированные земли дипломатическим путем.

Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что война в Украине может завершиться в следующем году, если будет общая воля со стороны Европы, США и Украины.

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Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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