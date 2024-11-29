'Мне нужен такой человек': Зеленский назначил боевого командира заместителем Ермака

Командир 93-й бригады "Холодный Яр" стал заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, заявил президент.

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Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в Faceboook

В пятницу, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Палиса является командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Назначил также полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса", - рассказал он.

Зеленский отметил, что Палиса - боевой командир 93-й бригады "Холодный Яр". По его словам, полковник хорошо понимает, что происходит в бригадах и на фронте.

видео дня

"И мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта", - добавил президент.

Заявление руководителя ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал назначение Павла Палисы его заместителем. Он поблагодарил президента и поздравил командира 93-й бригады "Холодный Яр" с новой должностью.

"Большое спасибо Президенту за это (назначение Палисы - Главред). Давно знаю Павла, умный, профессиональный воин, настоящий профессионал, которого уважают в армии. Он понимает все, что происходит на фронте, все потребности военных. Будем работать. Поздравляю в команде", - написал Ермак.

Что известно о Павле Палисе

Павел Палиса родился в семье военнослужащего. В 2007 году он закончил обучение в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, а в 2019 году завершил обучение в командно-штабном институте Национального университета обороны Украины. Во время начала полномасштабного вторжения России в Украину Палиса учился в Командно-штабном колледже армии США, но вынужден был прервать обучение и вернуться в Украину.

В 2022 году он командовал 5-м отдельным штурмовым полком, а с 2023 года стал командиром 93-й бригады "Холодный Яр". Полковник участвовал в боях за Бахмут.

За исключительные достижения в управлении войсками и проявленное мужество на поле боя он был удостоен награды "Крест боевых заслуг".

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