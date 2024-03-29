Зеленский уволил 2 заместителей Ермака и назначил замену - что известно

Президент Украины своими указами уволил двух заместителей главы Офиса президента и назначил соответствующие замены.

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Зеленский своими указами уволил 2 заместителей Ермака / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

29 марта президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Так, было согласно указу №205/2024 был уволен с должности заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова, который отвечал за судебную и правовую реформы. В соответствии с указом №206/2024 на его место, была назначена Ирина Мудрая, которая ранее работала заместителем министра юстиции.

Также, Владимир Зеленский указом №203/2024 уволил с должности заместителя главы Офиса президента Алексея Днепрова. Согласно указу №204/2024 его место займет Елена Ковальская.

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Уже экс-заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в своем Facebook отреагировал на свою отставку.

"Для меня было большой честью работать с президентом Украины Владимиром Зеленским. 4,5 года непростых испытаний, которые не знала на своем пути ни одна политическая команда страны, множество внедренных реформ, которые сопровождались жаждой качественных изменений в стране к лучшему. Запланированный на период 2020-2023 годы план мероприятий судебной реформы, выполнен полностью, впереди новые вызовы на трудном пути", - написал он.

Кто такой Андрей Смирнов Андрей Александрович Смирнов (род. 20 января 1981, Киев) - украинский адвокат, политик. Занимал должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины с 10 сентября 2019 года. Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с 1 июня 2020), сообщает Википедия.

Отставки в команде президента - кадровые решения Зеленского

26 марта президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Позже, Зеленский издал новый указ, в котором уволил Александра Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил его секретарем СНБО.

29 марта Зеленский также объявил, что Алексей Данилов продолжит свою работу в интересах Украины на дипломатическом фронте, назначив его на должность посла в Республике Молдова.

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