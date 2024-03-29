Изменит направление работы: Зеленский согласовал назначение Данилова на новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что экс-секретарь СНБО Алексей Данилов продолжит работу в интересах Украины на дипломатическом фронте, а именно он будет назначен на должность посла в Республике Молдова. Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения 29 марта.
"Я согласовал его кандидатуру в качестве нового посла нашего государства в Республике Молдова" - сказал президент Украины.
Зеленский добавил, что сам Алексей Данилов говорил именно о таком видении дальнейшей работы в интересах Украины.
"Для нас Молдова является чрезвычайно весомым государством с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия", - резюмировал Владимир Зеленский.
Кто такой Алексей Данилов
Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, самоуправленец, управленец. 13-й Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года. Председатель Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994 - 1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.
Отставка Данилова - последние заявления Зеленского
26 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Во время представления обновленного состава СНБО, президент Владимир Зеленский объявил, что Алексей Данилов переходит на работу в дипломатическом направлении.
Владимир Зеленский высказал предположение, что Украине возможно не придется использовать вооруженный метод для освобождения всех территорий, которые сейчас оккупированы российскими войсками.
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