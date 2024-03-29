"Это почти мясорубка": главный генерал США оценил, пойдет ли РФ в новое большое наступление

По словам Брауна, Россия в прошлом году понесла очень большие потери на фронте.

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Генерал США Чарльз Браун оценил, пойдет ли РФ в новое большое наступление/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин из видео United States Air Force

Опасения относительно того, что весной российские оккупанты смогут пойти в новое большое наступление во время войны в Украине, могут быть преувеличенными.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун, сообщает Defence One. Он обратил внимание на то, что российская оккупационная армия не достигла существенных успехов на фронте несмотря на то, что задействовала много сил.

Браун в разговоре с изданием снова призвал быстрее принять предоставление оборонной помощи Украине от США. Он не исключает варианта, что Вооруженные силы Украины в обозримом будущем могут столкнуться с продолжением артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов.

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В то же время он выразил сомнения, что страна-агрессор Россия сможет организовать новое большое наступление на Украину.

"Я не знаю, смогут ли россияне осуществить большое наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на... что произошло в течение... прошлого года, россияне фактически бросили много возможностей и личного состава, систем вооружения и транспортных средств, чтобы получить то, что они получили", – отметил главный генерал США.

Он обратил внимание на то, какие значительные потери понесли российские оккупанты во время своих действий на фронте в прошлом году. По словам Брауна, это была "почти мясорубка".

Также он добавил, что риск эскалации со стороны РФ в ее полномасштабной военной агрессии против Украины сейчас "не так высок, как, возможно, был в начале".

Кто такой генерал США Чарльз Браун? Чарльз Квинтон Браун-младший (англ. Charles Q. Brown Jr.) – американский военачальник, генерал Воздушных сил США (2018), 22-й начальник штаба Воздушных сил США (с 2020). 21-й Председатель Объединенного комитета начальников штабов США (с 1 октября 2023 года). В 2020 году журнал Time включил Брауна в список 100 самых влиятельных людей мира, пишет Википедия.

Может ли РФ усилить наступление на фронте

Ранее в ВСУ предупредили о большом наступлении РФ. Летом оккупанты попытаются осуществить новое наступление на одном из направлений, считает командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Также ранее в The Wall Street Journal отмечали, что Россия весной может пойти в наступление, война вступила в новую фазу. Силы обороны Украины укрепляют свою оборону, фронт уже больше похож на строительную площадку, чем на поле боя, пишут журналисты WSJ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский оценил слухи о новом российском наступлении. На нынешнем этапе полномасштабной войны ситуацию на востоке страны защитникам Украины удалось стабилизировать, сказал он.

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