Ракетный удар по Севастополю: в британской разведке показали последствия удара

В британской разведке проанализировали последствия ракетных ударов по Севастополю 24 марта и раскрыли детали успеха Украины в Черном море.

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В британской разведке показали фото с последствиями ударов по Севастополю / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российские суда высшего ранга, которые обычно пользовались портовой инфраструктурой Севастополя, были вынуждены перейти к альтернативным портовым объектам на востоке. Украина продолжает успешно ограничивать возможности Черноморского флота демонстрировать свою силу в регионе. Об этом сообщается в новом разведывательном обзоре британского Министерства обороны.

В британской разведке отмечают, что 24 марта Воздушные силы Украины нанесли серию ударов по объектам в Крыму. Одной из целей массированной ракетной атаки был пункт связи Черноморского флота (ЧФ), расположенный в Севастополе.

Отмечается, что анализ изображений подтверждает серьезное повреждение одного из зданий с частичным обвалом крыши. Кроме того, еще 2 здания получили повреждения в результате взрыва. Также, во время ударов были повреждены два десантных корабля типа "Ропуха", танки и один разведывательный корабль типа "Юрий Иванов".

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"Из-за ударов такого характера российские суда высшего значения, которые обычно использовали бы портовую инфраструктуру Севастополя, были вынуждены перейти к альтернативным портовым объектам на восток. Несмотря на попытки России ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успех в уменьшении способности Черноморского флота демонстрировать силу в регионе", - говорится в отчете.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Удары по Крыму 24 марта - последствия ракетного обстрела

По данным BILD, 24 марта Силы обороны Украины нанесли крупнейший за время полномасштабного вторжения России в Украину ракетный удар по Севастополю . Под удар попали 2 больших десантных корабля РФ, а также узел связи.

С начала полномасштабного вторжения России, Вооруженные силы Украины затопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море, сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

В ГУР МО подтвердили, что удар по большому десантному кораблю Черноморского флота РФ "Ямал" и раскрыли детали повреждений.

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