ВСУ нанесли самый большой удар по Севастополю с начала войны: новые детали

По данным СМИ, в ходе масштабной ракетной атаки ВСУ на военные объекты в Крыму российские силы ПВО смогли перехватить лишь одну ракету воздушного базирования.

https://glavred.info/ukraine/vsu-nanesli-samyy-bolshoy-udar-po-sevastopolyu-s-nachala-voyny-novye-detali-10552913.html Ссылка скопирована

ВСУ нанесли крупнейший удар по Севастополю с начала войны / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по военным целям РФ во временно оккупированном Крыму. По данным эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, этот удар был крупнейшим с начала российской агрессии против Украины.

Отмечается, что в результате обстрела ВСУ были поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также узел связи и объекты инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Эксперт Bild подчеркивает, что эта атака превзошла сентябрьскую операцию, когда ВСУ ударили по штабу Черноморского флота.

видео дня

"По данным Рёпке, удар в ночь на воскресенье нанесли по меньшей мере пять западных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. По меньшей мере две из них попали в огромные спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания. Судя по всему, лишь одна ракета была перехвачена", - говорится в сообщении.

Кроме того, он привел инфографику с уничтоженными (красные) и поврежденными (желтые) кораблями Черноморского флота РФ.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы. В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно атаковали крупные десантные корабли российских оккупантов "Ямал" и "Азов". Эту информацию опубликовало Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска ничего против 23 марта осуществили удар по узлу связи Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, нанесли удар по нефтебазе и, возможно, частично повредили два десантных корабля ЧФ.

Операция ВСУ во временно оккупированном Крыму была успешной, привела к значительным потерям для Черноморского флота РФ. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, добавив, что также возможно повреждение еще одного корабля ЧФ РФ - "Иван Хурс".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред