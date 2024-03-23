Оккупанты в шоке: Крым под массированным ракетным ударом, раздаются мощные взрывы

Сообщается об ударе по российским кораблям и не только.

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В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Они прогремели сразу в нескольких местах. После попадания в небо поднялись огромные столбы огня и дыма. Видео "прилетов" уже разлетелись в Сети.

Телеграмм-канал "Крымский ветер" отмечает, что сигналы воздушной тревоги раздавались в воинских частях Севастополя и Джанкоя. В Севастополе местные жители насчитали минимум шесть взрывов. Они прозвучали в районе Казачьей бухты и мыса Фиолент. Еще три взрыва прогремели возле аэродрома "Бельбек".

"Севастопольцы сравнивают силу взрывов как во время прилета кораблями в Севморзаводе или штаба ЧФ. Горожане в шоке", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что "прилеты" в районе Казачьей бухты были по месту расположения 810 бригады морской пехоты РФ. Там поднялся мощный пожар. Туда "полетели" машины скорой помощи и пожарные.

Также, по данным канала, удар был нанесен по кораблям оккупантов. На Крымском мосту перекрыли движение транспорта.

"В Севастополе по кораблям прилет, на мысе Фиолент задымление, в Инкермане столб дыма", - сообщает "Крымский ветер".

Мощные взрывы также прогремели в районе Балаклавы.

Смотрите видео о взрывах в Крыму 23 марта:

В Крыму прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

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