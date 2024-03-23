Оккупанты в шоке: Крым под массированным ракетным ударом, раздаются мощные взрывы

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Они прогремели сразу в нескольких местах. После попадания в небо поднялись огромные столбы огня и дыма. Видео "прилетов" уже разлетелись в Сети.
Телеграмм-канал "Крымский ветер" отмечает, что сигналы воздушной тревоги раздавались в воинских частях Севастополя и Джанкоя. В Севастополе местные жители насчитали минимум шесть взрывов. Они прозвучали в районе Казачьей бухты и мыса Фиолент. Еще три взрыва прогремели возле аэродрома "Бельбек".
"Севастопольцы сравнивают силу взрывов как во время прилета кораблями в Севморзаводе или штаба ЧФ. Горожане в шоке", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что "прилеты" в районе Казачьей бухты были по месту расположения 810 бригады морской пехоты РФ. Там поднялся мощный пожар. Туда "полетели" машины скорой помощи и пожарные.
Также, по данным канала, удар был нанесен по кораблям оккупантов. На Крымском мосту перекрыли движение транспорта.
"В Севастополе по кораблям прилет, на мысе Фиолент задымление, в Инкермане столб дыма", - сообщает "Крымский ветер".
Мощные взрывы также прогремели в районе Балаклавы.
Смотрите видео о взрывах в Крыму 23 марта:
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