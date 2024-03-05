Зеленский после потопления 'Сергея Котова': безопасных гаваней не будет

На борту "Сергей Котов" был боевой-транспортный вертолет "Ка-29".

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-pislya-potoplennya-sergiya-kotova-bezpechnih-gavaney-ne-bude-10547621.html Ссылка скопирована

ВСУ атаковали очередной корабль Черноморского флота / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на потопление российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Черном море во вторник, 5 марта.

В частности, глава государства в своем вечернем видеообращении поблагодарил всех украинских защитников, причастных к уничтожению очередной боевой единицы Черноморского флота.

Президент при этом вспомнил не только об уничтожении "Котова", но и недавний "СУшкопад" на фронте.

видео дня

"Спасибо всем подразделениям, которые восстанавливают безопасность и контроль. И в украинском небе, и в нашем Черном море Украина доказала, на что способна наша сила. Об этом говорит и количество сбитых российских самолетов, и возможности наших ребят в отношении российского флота", - сказал он.

Зеленский добавил, что для россиян "уже нет безопасных гаваней в Черном море - и не будет ".

"И не будет для них безопасного пространства в небе - при условии нашей украинской прочности. Это касается как поставок от партнеров, так и нашего внутреннего производства", - подчеркнул президент.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

Уничтожение "Сергея Котова"

5 марта украинские войска атаковали пятью морскими дронами малый патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в Крыму. Судно, по свидетельствам самих оккупантов, в эту ночь несло боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Было ликвидировано 7 членов экипажа и еще 6 оккупантов ранены. В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Как заявил позже спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, на борту уничтоженного корабля РФ "Сергей Котов" был боевой-транспортный вертолет "Ка-29".

Стоимость потопленного корабля составляет около $65 млн.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.