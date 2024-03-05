Судно "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов - ГУР

Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупантов с подробностями уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".

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По данным журналистов, на борту "Сергея Котова" был уничтожен вертолет "Ка-29" / коллаж Главред, фото Черноморский флот РФ и "Википедия"

Украинская разведка выложила перехват разговора оккупантов с деталями уничтожения патрульного корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Офицерам ГУР Минобороны удалось прослушать беседу командира 184 бригады кораблей охраны водного района (Новороссийск), в чьем подчинении находилось это судно.

"Понятно, что вы все это знаете. Наше трагическое событие ночное. Соответственно в 0.50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль "Котов", который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, и находится он у меня, соответственно, на управлении", ‒ сказал офицер вражеского флота.

Он также сообщил, что на борту "Сергея Котова" находился также вертолет.

Как заявил позднее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, на борту уничтоженного корабля РФ "Сергей Котов" был боевой-транспортный вертолет "Ка-29".

Дело в том, что для размещения палубной авиации на патрульных кораблях такого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также баки для хранения авиационного топлива.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

Удары по кораблям Черноморского флота

5 марта в Крыму были слышны взрывы. Российские пропагандисты сообщили об атаках на объекты РФ в Керчи и Феодосии, а также об ударе по кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины официально подтвердили уничтожение корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. украинские морские дроны уже не впервые атаковали корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов", однако в этот раз судно уничтожено уже окончательно.

"Главное управление разведки во взаимодействии с военно-морскими силами Вооруженных сил Украины провели блестящую операцию, и "Сергей Котов" на этот раз уже точно уничтожен. Почему в этот раз? Потому что охотились на него не впервые и уже были успешные атаки, но он смог восстановиться после проведения ремонтных работ", - сказал чиновник.

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