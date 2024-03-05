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Масштабные взрывы в Крыму: в ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ "Сергей Котов"

Юрий Берендий
5 марта 2024, 08:11
В ГУР подтвердили уничтожение российского патрульного катера "Сергей Котов" вблизи временно оккупированной Феодосии.
Масштабные взрывы в Крыму: в ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ 'Сергей Котов'
В ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ "Сергей Котов" / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 5 марта жители оккупированного россией Крыма сообщали о взрывах. В частности, российские пропагандисты указывают на то, что Силы обороны Украины атаковали объекты РФ в Керчи и Феодосии. Кроме того, под удар могло попасть и судно Черноморского флота России. Об этом говорится в сообщениях российских пропагандистских Telegram-каналов.

Они отмечают, что взрывы были слышны вблизи Крымского моста, движение по которому сейчас приостановлено. Также сообщается, что одной из возможных целей атаки мог быть патрульный катер "Сергей Котов", который находился возле Феодосии.

Российские так называемые "военкоры" не исключают версию о попадании в судно. По их словам, атака была осуществлена комбинированно: с помощью воздушных беспилотников и "безэкипажных катеров", вероятно, украинских морских дронов.

видео дня

В то же время, впоследствии в ГУР подтвердили уничтожение корабля "Сергей Котов".

"Взрыв был настолько сильный, что корабль уничтожен и о восстановлении не может идти речь. Судьба экипажа уточняется", - сообщили источники OBOZ.UA в ГУР.

Смотрите видео удара по кораблю "Сергей Котов":

Масштабные взрывы в Крыму: в ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ 'Сергей Котов'
Скриншот

Украинский журналист Денис Казанский в своем Телеграм-канале указывает на то, что экипаж корабля мог состоять из 80 человек.

"Ночью в районе Керчи в качестве шага доброй воли пошел на дно российский патрульный корабль "Сергей Котов". Экипаж корабля составлял до 80 человек, о его судьбе Z-каналы пока не сообщают", - написал он.

На уничтожение российского корабля во временно оккупированном Крыму отреагировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Черноморский флот рф - это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму", - отметил он в своем Телеграмме.

Что известно о патрульных кораблях типа "Василий Быков"

Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России.

Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота.

Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний.

Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний.

Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия.

Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"
Скорость: 30 узлов
Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах
Автономность: 60 суток.
Экипаж: до 80 человек

Удары по кораблям Черноморского флота РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 февраля Главное управление разведки совместно со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота России.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение большого десантного корабля оккупационных войск России в Черном море на территории оккупированного Крыма. Этот корабль был уничтожен бойцами ВСУ вместе с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны.

Россияне скрывают потери среди экипажа затонувшего большого десантного корабля "Цезарь Куников". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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война в Украине Черноморский флот
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