'Затыкают рот родственникам': РФ максимально скрывает потери на 'Цезаре Куникове'

После атаки на корабль тела грузили на побережье в кареты скорой помощи и везли в медучреждения, рассказал представитель ВМС ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/zatykayut-rot-rodstvennikam-rf-maksimalno-skryvaet-poteri-na-cezare-kunikove-10542128.html Ссылка скопирована

В России скрывают потери среди экипажа БДК "Цезарь Куников" / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, topwar.ru

В России скрывают потери среди экипажа затонувшего большого десантного корабля "Цезарь Куников", который ВСУ уничтожили 14 февраля. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, официально на борту корабля было 87 членов экипажа. Однако точное количество погибших и раненых пока установить трудно.

Плетенчук отметил, что после атаки на корабль Россия эвакуировала тела на побережье. Неизвестно живые или мертвые, но их грузили в кареты скорой помощи и везли в медучреждения.

видео дня

Представитель добавил, что российские власти пытаются максимально скрыть эту информацию. Россия "закрывает рот даже родственникам погибших" и запрещает размещать информацию о погибших в соцсетях.

"Мотивируют тем, чтобы мы (украинцы - ред.) не радовались", - рассказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что обычно информация появляется в течение какого-то времени и, в основном, в некрологах.

Уничтожение корабля "Цезарь Куников"

Напомним, украинские военные утром 14 февраля ударили дронами по российскому большому десантному кораблю "Цезарь Куников" в Черном море. По данным ГУР, экипаж корабля, вероятно, не спасся, поскольку пробоина была большая.

Также известно, что корабль был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5 во время перехода из Новороссийска в Севастополь. Представитель Главного управления разведки Минобороны отметил, что корабль мог перевозить ракетное вооружение для Вооруженных сил РФ.

Кроме этого, уничтожение украинскими силами российского десантного корабля "Цезарь Куников" ограничит возможности России в Черном море. Британская разведка указывает, что этот корабль использовался оккупантами для поддержки Черноморского флота и войны против Украины. Потеря судна усложнит логистику Черноморского флота и перевозки между Россией и Крымом через Керченский мост.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.