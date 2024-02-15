'Затыкают рот родственникам': РФ максимально скрывает потери на 'Цезаре Куникове'

В России скрывают потери среди экипажа затонувшего большого десантного корабля "Цезарь Куников", который ВСУ уничтожили 14 февраля. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
По его словам, официально на борту корабля было 87 членов экипажа. Однако точное количество погибших и раненых пока установить трудно.
Плетенчук отметил, что после атаки на корабль Россия эвакуировала тела на побережье. Неизвестно живые или мертвые, но их грузили в кареты скорой помощи и везли в медучреждения.
Представитель добавил, что российские власти пытаются максимально скрыть эту информацию. Россия "закрывает рот даже родственникам погибших" и запрещает размещать информацию о погибших в соцсетях.
"Мотивируют тем, чтобы мы (украинцы - ред.) не радовались", - рассказал Плетенчук.
Он подчеркнул, что обычно информация появляется в течение какого-то времени и, в основном, в некрологах.
Уничтожение корабля "Цезарь Куников"
Напомним, украинские военные утром 14 февраля ударили дронами по российскому большому десантному кораблю "Цезарь Куников" в Черном море. По данным ГУР, экипаж корабля, вероятно, не спасся, поскольку пробоина была большая.
Также известно, что корабль был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5 во время перехода из Новороссийска в Севастополь. Представитель Главного управления разведки Минобороны отметил, что корабль мог перевозить ракетное вооружение для Вооруженных сил РФ.
Кроме этого, уничтожение украинскими силами российского десантного корабля "Цезарь Куников" ограничит возможности России в Черном море. Британская разведка указывает, что этот корабль использовался оккупантами для поддержки Черноморского флота и войны против Украины. Потеря судна усложнит логистику Черноморского флота и перевозки между Россией и Крымом через Керченский мост.
Вас может заинтересовать:
- Украинские защитники уничтожили капитана российского десантного корабля Цезарь Куников
- В Крыму прогремели взрывы: поражен десантный корабль войск РФ - соцсети
- В ВМС ВСУ прокомментировали ликвидацию БДК Цезарь Куников