БДК взорвали пятью дронами: Буданов раскрыл детали уничтожения Цезаря Куникова

Цезарь Куников перевозил груз из Новороссийска в Севастополь и был уничтожен во время перехода.

https://glavred.info/ukraine/bdk-vzorvali-pyatyu-dronami-budanov-raskryl-detali-unichtozheniya-cezarya-kunikova-10541849.html Ссылка скопирована

Кирилл Буданов рассказал подробности уничтожения БДК РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Российский большой десантный корабль Цезарь Куников имел на своем борту 90 человек экипажа, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Как уточнил он Фактам ICTV, большинство членов экипажа корабля уничтожено.

Начальник ГУР говорит, что российский корабль был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5.

видео дня

Буданов добавил, что Цезарь Куников перевозил груз из Новороссийска в Севастополь и был уничтожен во время перехода.

Детали уничтожения БДК Цезарь Куников

Как уточнил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода", БДК Цезарь Куников мог перевозить ракетное вооружение для ВС РФ.

Он сказал, что противник использовал этот вид техники для того, чтобы пополнять боекомплект, среди которого, наиболее вероятно, ракеты.

"В данном случае на борту находился боекомплект, наиболее вероятно ракетное вооружение. По предварительной информации, большинство экипажа не удалось спасти. Мы видим, что есть детонация и процесс затопления был достаточно интенсивным и быстрым", — добавил Юсов.

Удар по БДК Цезарь Куников

Ранее сообщалось, что РФ потеряла не только БДК, но и танки. Россияне отправили на место поражения своего корабля боевую авиацию.

Напомним, бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов "Цезарь Куников" в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Сначала корабль накренился на бок, а потом пошел на дно.

В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ к Минобороны России.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.