Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление

В директорской Владимира Путина решили перевести стрелки на министерство обороны оккупантов России, о чем свидетельствуют слова Дмитрия Пескова.

https://glavred.info/world/armiya-ukrainy-potopila-bdk-cezar-kunikov-u-putina-sdelali-pervoe-zayavlenie-10541645.html Ссылка скопирована

Крушение БДК Цезарь должны комментировать в Минобороны РФ - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Крымский ветер

Кремлевский рупор Дмитрий Песков отказался комментировать сокрушение силами обороны Украины российского большого десантного корабля Цезарь Куников. Дескать, об этом нужно спрашивать у министерства обороны оккупантов.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, в Кремле пока не решились давать официальный комментарий о ситуации.

"Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море: это связано с ходом спецоперации, комментарии - прерогатива Минобороны", - подчеркнул Дмитрий Песков. видео дня

Украина сокрушила БДК Цезарь Куников

Утром, 14 февраля, в Крыму прогремели взрывы. Жители Ялты, Мисхора и Алупки заявили о вспышках и звуках взрывов. Появилась информация об ударе по БДК российских оккупантов. В район происшествия отправились вертолеты.

Позже Украинская правда сообщила, что бойцы ГУР сокрушили БДК РФ Цезарь Куников в Крыму. В Министерстве обороны России данное сообщение не подтверждали, но и не опровергали.

В Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили: Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму. Сокрушение вражеского военного судна – совместная операция военных и бойцов ГУР.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.