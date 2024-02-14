Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление

Кремлевский рупор Дмитрий Песков отказался комментировать сокрушение силами обороны Украины российского большого десантного корабля Цезарь Куников. Дескать, об этом нужно спрашивать у министерства обороны оккупантов.
Как сообщают пропагандисты РИА Новости, в Кремле пока не решились давать официальный комментарий о ситуации.
"Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море: это связано с ходом спецоперации, комментарии - прерогатива Минобороны", - подчеркнул Дмитрий Песков.видео дня
Украина сокрушила БДК Цезарь Куников
Утром, 14 февраля, в Крыму прогремели взрывы. Жители Ялты, Мисхора и Алупки заявили о вспышках и звуках взрывов. Появилась информация об ударе по БДК российских оккупантов. В район происшествия отправились вертолеты.
Позже Украинская правда сообщила, что бойцы ГУР сокрушили БДК РФ Цезарь Куников в Крыму. В Министерстве обороны России данное сообщение не подтверждали, но и не опровергали.
В Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили: Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму. Сокрушение вражеского военного судна – совместная операция военных и бойцов ГУР.
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