Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму: в ВСУ раскрыли детали

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил уничтожение большого десантного корабля оккупационных войск России в Черном море в оккупированном Крыму. БДК уничтожен бойцами ВСУ совместно с подразделениями Главного управления разведки Минобороны.
Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Генштаба, в момент сокрушительного удара корабль был вблизи Алупки в территориальных водах Украины.
"Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль окупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", - подчеркивается в сообщении.видео дня
Заявление Минобороны Украины об уничтожении Цезарь Куников
Заместитель министра обороны Александр Павлюк напомнил, что цель ВСУ – полное восстановление территориальной целостности Украины. Сокрушение вражеского БДК – еще один сигнал того, что враг не может спокойно ходить по украинским водам.
"Цель и основная задача Сил обороны Украины - полное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Уничтожение Вооруженными Силами Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны российского ВДК "Цезарь Куников" - очередное подтверждение того, что враг не может безнаказанно ходить по украинским территориальным водам. Не может и не будет!" – сказал Павлюк.
Как ВСУ и ГУР уничтожили БДК Цезарь Куников - кадры:
Удар ВСУ по кораблю Цезарь Куников
14 февраля в Крыму прогремели взрывы. Их слышали жители Ялты, Мисхора и Алупки. Очевидцы сообщали об ударе по российскому большому десантному кораблю, который затонул. Также были зафиксированы полеты вертолетов Ми-8 и Ка-27. Предположительно, авиация взлетала с целью проведения поисково-спасательной операции.
Позже источники Украинской правды в ГУР заявили об уничтожении дронами БДК РФ Цезарь Куников в акватории Черного моря. Также в разведке подтвердили, что корабль затонул. По предварительным данным, никто из экипажа не спасся.
"Судя по всему, никто не спасся, потому что пробоина была большая и все произошло очень быстро", - подчеркнули в разведке.
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