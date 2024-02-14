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РФ во время удара по "Куникову" потеряла не только БДК, но и танки: подробности атаки ВСУ

Яна Ставская
14 февраля 2024, 15:14
Россияне отправили на место поражения своего корабля боевую авиацию.
РФ во время удара по
РФ вместе с кораблем потеряла еще и танки с боеприпасами / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Минобороны РФ

Российские провоенные ресурсы подтверждают потопление украинскими военными большого десантного корабля РФ "Цезарь Куников" утром 14 февраля. Об успешном ударе ВСУ также отчитывались сами оккупанты, которые видели произошедшее в Черном море.

"Наблюдаю маслянистое пятно"

О морской атаке на БДК "Цезарь Куников" отчитывались экипажи Ка-27 и Ми-8. Украинской разведке удалось перехватить сообщение российских летчиков, ретранслированное Ан-26.

"Наблюдаю обломки (и) маслянистое пятно", - жалуется один из пилотов ВКС РФ.

Как сообщила разведка, "Цезарь Куников" на протяжении десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки (так называемого "слепа"), с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой. По предварительной оценке осадки корабля, во время затопления он был загружен.

Корабль мог перевозить танки

Как информируют российские провоенные паблики, в результате атаки судно получило пробоину и затонуло у южного берега Крыма. Русские жалуются, что их военные не смогли вовремя обнаружить дроны.

В РФ констатируют, что "украинцы планомерно выбивают корабли Черноморского флота и совершенствуют свои морские дроны".

По данным провоенных пабликов, речь могла идти о перевозке БДК техники, в том числе танков.

"На корабле, по уточненным данным, было шесть танков - Т-90 и Т-72. Также потеряны снаряды для танков и артиллерии, которые перевозились в Крым и должны были быть отправлены в зону проведения "СВО" (так россияне завуалированно называют войну против Украины - Главред)", - пишут пропагандисты.

РФ во время удара по

Удар по БДК "Цезарь Куников"

Бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов "Цезарь Куников" в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Сначала корабль накренился на бок, а потом пошел на дно.

"Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению", – сказал позже спикер ГУР Андрей Юсов.

В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ к Минобороны России.

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