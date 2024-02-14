РФ во время удара по "Куникову" потеряла не только БДК, но и танки: подробности атаки ВСУ

Российские провоенные ресурсы подтверждают потопление украинскими военными большого десантного корабля РФ "Цезарь Куников" утром 14 февраля. Об успешном ударе ВСУ также отчитывались сами оккупанты, которые видели произошедшее в Черном море.
"Наблюдаю маслянистое пятно"
О морской атаке на БДК "Цезарь Куников" отчитывались экипажи Ка-27 и Ми-8. Украинской разведке удалось перехватить сообщение российских летчиков, ретранслированное Ан-26.
"Наблюдаю обломки (и) маслянистое пятно", - жалуется один из пилотов ВКС РФ.
Как сообщила разведка, "Цезарь Куников" на протяжении десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки (так называемого "слепа"), с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой. По предварительной оценке осадки корабля, во время затопления он был загружен.
Корабль мог перевозить танки
Как информируют российские провоенные паблики, в результате атаки судно получило пробоину и затонуло у южного берега Крыма. Русские жалуются, что их военные не смогли вовремя обнаружить дроны.
В РФ констатируют, что "украинцы планомерно выбивают корабли Черноморского флота и совершенствуют свои морские дроны".
По данным провоенных пабликов, речь могла идти о перевозке БДК техники, в том числе танков.
"На корабле, по уточненным данным, было шесть танков - Т-90 и Т-72. Также потеряны снаряды для танков и артиллерии, которые перевозились в Крым и должны были быть отправлены в зону проведения "СВО" (так россияне завуалированно называют войну против Украины - Главред)", - пишут пропагандисты.
Удар по БДК "Цезарь Куников"
Бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов "Цезарь Куников" в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Сначала корабль накренился на бок, а потом пошел на дно.
"Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению", – сказал позже спикер ГУР Андрей Юсов.
В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ к Минобороны России.
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