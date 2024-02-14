"Большинство моряков погибли": в ГУР подтвердили уничтожение судна "Цезарь Куников"

Украина потопила большой десантный корабль "Цезарь Куников" российских оккупантов ‒ и при этом большинство членов экипажа погибли. Об этом заявил спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "24 каналу".
Сам корабль, сказал он, затонул и не подлежит ремонту.
"Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению",– сказал офицер.
Также Юсов добавил, что на данный момент Украина не владеет информацией о точном количестве захватчиков, погибших в результате удара по ВДК "Цезарь Куников".
Украина сокрушила БДК "Цезарь Куников"
Утром, 14 февраля, в Крыму прогремели взрывы. Жители Ялты, Мисхора и Алупки заявили о вспышках и звуках взрывов. Появилась информация об ударе по БДК российских оккупантов. В район происшествия отправились вертолеты.
Позже Украинская правда сообщила, что бойцы ГУР сокрушили БДК РФ Цезарь Куников в Крыму. В Министерстве обороны России данное сообщение не подтверждали, но и не опровергали.
В Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили: Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму. Сокрушение вражеского военного судна – совместная операция военных и бойцов ГУР.
Естественно, что кремлевский глашатай и пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сокрушение силами обороны Украины "Цезаря Куникова". Дескать, об этом нужно спрашивать у министерства обороны оккупантов.
К слову, почти два года назад украинские войска уже наносили удар по "Куникову". Тогда, в конце марта 2022 года, ВСУ ударили по бухте во временно оккупированном Бердянске. На месте был уничтожен большой десантный корабль "Саратов". А два других больших десантных корабля ‒ "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" ‒ получили повреждения.
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