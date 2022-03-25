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Удар по кораблям оккупантов в Бердянске: сгорело 20 танков и 45 БТРов - Арестович

25 марта 2022, 06:59

Перевозил потопленный корабль черноморского флота РФ в захваченном Бердянске, по предварительным данным, достаточно большой десант.

Флот
Удар по кораблям оккупантов в Бердянске: сгорело 20 танков и 45 БТРов / ВМС ВС Украины

В ночь с 24 на 25 марта, с четверга на пятницу, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уточнил данные о последствиях удара по российским кораблям в порту Бердянска. Заявление было опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

Согласно уточненным сведениям, был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" (а не "Орск", как сообщалось ранее). Два других больших десантных корабля ‒ "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" ‒ получили повреждения.

До того советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что перевозил потопленный корабль черноморского флота РФ в захваченном Бердянске, по предварительным данным, достаточно большой десант.

"Сегодня, по предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49-й русской армии на юге и большой десантный корабль, который перевозил ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов, внезапно взорвался в порту Бердянск, другой был поврежден", — заявил он.

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Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Орск Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

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ВСУ российское вторжение военный корабль новости Украины
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