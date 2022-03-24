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Сгорели еще два судна оккупантов и 3000 тонн топлива со снарядами: детали уничтожения русского корабля в Бердянске

24 марта 2022, 10:23

Подробности нанесенного оккупанту ущерба пока уточняются, говорят в Запорожской областной военно-гражданской администрации.

Бердянк, корабльт
Детали уничтожения русского корабля в БердянскеБердянк, корабльт / скриншот из видео

Бойцы Вооруженных сил Украины, помимо уничтожение военного корабля оккупантов "Орск", повредили еще два других вражеских судна. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на свои источники в Запорожской областной военно-гражданской администрации.

По их словам, кроме кораблей, бойцами ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива вместимостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба пока уточняются.

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Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины в порту Бердянск уничтожили вражеский десантный корабль "Орск".

"Доброе утро, мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", - говорится в сообщении ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Как видно на фото инцидента, на "Орске" сразу возник сильный пожар.

Автор: Егор Бунин
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новости Запорожья военный корабль новости Украины
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