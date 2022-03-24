В Бердянске ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль Орск

21 марта российские СМИ сообщали, что в порт Бердянска вошел большой десантный корабль Черноморского флота Орск, который доставил боевую технику.
Вооруженные Силы Украины в порту Бердянск уничтожили вражеский десантный корабль Орск.
"Доброе утро мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", - говорится в сообщении ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Как видно на фото, на корабле был сильный пожар.
Другие подробности не уточняются.
21 марта российские СМИ сообщали, что в порт Бердянска вошел большой десантный корабль Черноморского флота Орск, который доставил боевую технику.
Как сообщал Главред, фрегат Военно-морских сил Украины Гетман Сагайдачный затопили, чтобы он не достался врагу и не использовался, в частности, для диверсий, сообщил 4 марта министр обороны Алексей Резников.
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