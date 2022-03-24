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В Бердянске ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль Орск

24 марта 2022, 08:48

21 марта российские СМИ сообщали, что в порт Бердянска вошел большой десантный корабль Черноморского флота Орск, который доставил боевую технику.

Русский корабль уничтожили в Бердянске
Русский корабль уничтожили в Бердянске / Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Вооруженные Силы Украины в порту Бердянск уничтожили вражеский десантный корабль Орск.

"Доброе утро мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", - говорится в сообщении ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Как видно на фото, на корабле был сильный пожар.

Другие подробности не уточняются.

Российский десантный корабль Орск
Российский десантный корабль Орск уничтожен ВСУ / Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

21 марта российские СМИ сообщали, что в порт Бердянска вошел большой десантный корабль Черноморского флота Орск, который доставил боевую технику.

Как сообщал Главред, фрегат Военно-морских сил Украины Гетман Сагайдачный затопили, чтобы он не достался врагу и не использовался, в частности, для диверсий, сообщил 4 марта министр обороны Алексей Резников.

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