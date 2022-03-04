Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" затопили, чтобы не попал в руки врага

Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" затопили, чтобы не давался врагу/ mil.in.ua

Фрегат Военно-морских сил Украины "Гетман Сагайдачный" затопили, чтобы он не достался врагу и не использовался, в частности, для диверсий.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы фрегат "Гетман Сагайдачный", находившийся на ремонте, не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – устоять", – отметил Резников.

Как рассказал начальник службы связей с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик в комментарии Украинской правде на фрегате нужно было провести глубокую модернизацию. Однако в короткие сроки такие работы не получилось бы сделать. Поэтому, из-за угрозы захвата противником, было принято решение затопить корабль.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация продолжает готовить высадку морского десанта в районе Затоки и Черноморска Одесской области. Оккупанты готовятся к этому под прикрытием отряда кораблей огневой поддержки, а также ракетной катерной ударной группы РФ.

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