"Россия уменьшает требования и уже не говорит о денацификации": новое заявление Арестовича

Алексей Арестович / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Россия на переговорах с Украиной постепенно снижает свои требования. По его словам, российская делегация уже не говорит о "денацификации" Украины. Именно так высказался Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Россияне постепенно снижают условия. Вчера был брифинг главы МИД России Сергея Лаврова, если внимательно послушать, то можно услышать, что они перестали говорить о денацификации. Они даже не говорили о нейтральном статусе. Сейчас главное - неразмещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения", - заявил он.

Также советник главы ОПУ подтвердил, что сейчас стороны работают над созданием гуманитарных коридоров.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что попытка массовой мобилизации в России окончательно добьет режим президента РФ Владимира Путина.

По его мнению, в случае введения мобилизации в РФ Путину станет труднее скрывать правду, а россияне поймут, что дела плохи.

"Мобилизация нужна не просто так. Это будет конец режима, потому что будут мобилизованы очень плохие военные", – подытожил Арестович.