"Чуть больше усилий и они посыпятся": Арестович о состоянии российских оккупантов

Алексей Арестович / скриншот

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подвел итоги седьмого дня российского вторжения на территорию Украины.

Он отметил, что наши враги сделали все возможные ошибки в военном деле и изобрели для этого случая еще парочку новеньких.

"Они начинают терять инициативу и наша задача им помочь. Это инструкция о том, как привести на хозяйство пленного русского солдата и забери себе танк. В эту игру сейчас играет весь народ Украины и нужно поиграть чуть живее, чтобы закончить эту идею раз и навсегда", - отметил советник.

Он подчеркнул, что ввод военного положения станет последней ошибкой российского правительства.

"Они и так забили тылами себе все дороги, потому что ввели слишком много войск и теперь не могут двигаться, все тесно. А если представить, что после мобилизации сюда приедут пузатые дядьки с пуговицами, которые не застегиваются на пузе и которые попытаются тут играть в войну? Тут элитные подразделения разбегаются после первого боевого столкновения, не выдерживают", - отметил эксперт.

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Также он подчеркнул, что за последние трое суток у армии оккупантов не было ни одного удачного действия на отдельном направлении. А из 20 попыток высадки десанта, осуществилась только одна.

"Играем в игру замочи оккупанта и забери танк в хозяйство. Чуть-чуть больше усилий и они посыпятся" - подытожил Арестович.

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