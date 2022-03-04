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Хотят повторить сценарий "ЛДНР": оккупанты готовят в Херсоне провокационные митинги

4 марта 2022, 12:31

Для участия в подставных акциях якобы за РФ враг свозит в город много чужаков.

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Оккупанты готовят в Херсоне провокационные митинги – Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Российские оккупанты постоянно готовят какие-то провокации. На этот раз они планируют организовать в Херсоне подставной митинг, чтобы показать, якобы херсонцы поддерживают Россию. Для этого в областной центр свозят неместных людей.

Таким образом враг хочет создать выгодную ему картинку для телевидения и использовать ее в своих целях. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Они постоянно готовят провокации. Сейчас готовят провокацию в Херсоне. Собираются разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. И для этого они завезли в город чужаков, ищут местных предателей. Хотят сделать телекартинку, будто бы Херсон уже не украинский", – заявил президент Украины.

Зеленский напомнил, что хронология оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей начиналась так же.

"Я хочу напомнить, что с этого они начинали так называемые "ДНР" и "ЛНР". И вы понимаете, что с ними потом произошло", – отметил он.

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Украинский президент обратился к херсонцам с призывом остановить план оккупантов.

"Это надо остановить. Херсонцы, обращаюсь к вам: покажите, что это ваш город, вы можете всё остановить, любой план оккупантов. Никого не слушайте. Слушайте своих детей, слушайте свое сердце. Я призываю херсонцев избавиться от всякого отчаяния. Украина своего не отдаст. Мы боремся против мощного врага, который превосходит нас численностью, который превосходит нас количеством техники, но который на тысячи световых лет далек от нас, от нормальных людей, которые имеют достоинство", – подчеркнул глава Украинского государства.

Он призвал показать оккупантам, что находиться в Херсоне они могут только временно и никогда не смогут владеть Херсоном, как и любым украинским городом.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что враг может готовить провокации и на Николаевщине. Так, захватчики автомобилями перевозят с временно оккупированной территории Крыма преступников из мест исполнения наказаний и планируют с их помощью устроить беспорядки в Николаевской области.

Президент Зеленский в видеообращении также прокомментировал атаку оккупантов на Запорожскую АЭС, назвав ее террором невиданного уровня. По его словам, "эта ночь могла остановить историю Украины и Европы". Если бы произошел взрыв, это имело бы последствия больше, чем шесть Чернобылей, подчеркнул президент Украины.

Оккупация Херсона

Русские захватчики вошли в Херсон 1 марта. Они сначала захватили железнодорожный вокзал и речной порт, а 3 марта захватили здание Херсонской ОГА.

Позже сообщалось, что враг после захвата Херсона начал ставить "растяжки" в городе. Горожан призвали быть осторожными.

В ночь на 4 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в аэропорту Херсона ВСУ накрыли огнем около тысячи российских оккупантов.

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