Оккупанты окружают Киев и перегруппировывают войска: новые данные ВСУ по вторжению РФ

Также враг перевозит из тюрем Крыма преступников, чтобы устроить беспорядки в Николаевской области.
Российские захватчики сосредотачивают основные силы на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Пытаясь выполнить эту задачу, военные РФ исчерпали основную часть оперативных резервов. Они готовятся перебросить дополнительные силы и средства из Южного и Восточного военных округов.
В операцию оккупанты уже ввели вторые эшелоны и большую часть оперативных резервов своих группировок. Об этом говорится в оперативных данных Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 06:00 пятницы, 4 марта.
Волынское направление
Захватчики перешли к оборонительным действиям в районах населенных пунктов Полесское и Кухари – там украинские военные вступили в бой с двумя батальонными тактическими группами (БТРг) противника.
В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что оккупанты могут устраивать провокации на границе с Беларусью, чтобы втянуть в противостояние также белорусских военных.
Полесское направление
До 15 БТРг российских войск проводят наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, а также сосредотачивают усилия на направлении Бышев, Украинка.
"В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично потерял наступательный потенциал. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель", – отметили в Генштабе ВСУ.
Северское направление
Россияне проводят наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредоточивая усилия на направлениях Киева. В этой наступательной операции принимают участие войска Центрального военного округа, а именно – 14 БТГр, а также солдаты 14 армейского округа Северного флота.
При этом враг также враг перегруппировывает войска, чтобы продолжить наступление в направлении Броваров.
Слобожанское направление
Оккупанты проводят наступательную операцию, сосредоточивая усилия на направлении Новомосковска. Также они блокируют Харьков с севера и захватили Балаклею.
"Противник не достиг успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькова", – отмечают в Генштабе.
Донецкое направление
Группировки врага продолжают наступление на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях. Они вышли к населенному пункту Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник окружил Мариуполь.
Луганское направление
Оккупанты ведут боевые действия в направлении населенного пункта Старобельск.
Таврическое направление
Противник сосредоточил усилия на направлении Николаев – Вознесенск.
"После перегруппировки и ввода оперативных резервов враг продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечено введение в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ по направлению на Николаев", – отметили в Генштабе ВСУ.
Николаевское направление
В Генштабе говорят, что враг был остановлен на Николаевском направлении, но имел частичный успех на направлении Вознесенска.
Переброска дополнительных сил из Крыма
Оккупанты автомобилями перевозят с временно оккупированной территории Крыма преступников из мест исполнения наказаний – они планируют устроить беспорядки в Николаевской области.
Ситуация вблизи Черного моря
В Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с задачей поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.
"Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затока, Черноморск. Прикрытие групп осуществляет отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа. Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие обеспечивали истребители Су-30СМ", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отмечают, что на всех направлениях противник несет потери, демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику. Эти трофеи помогают украинским военным бороться против оккупантов.
Напомним, в США назвали условия отмены антироссийских санкций. Новые санкции Запада в отношении России будут отменены в случае прекращения РФ войны против Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Ранее сообщалось, что пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС был ликвидирован. Огонь вспыхнул из-за обстрелов оккупантов.
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