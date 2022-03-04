Оккупанты окружают Киев и перегруппировывают войска: новые данные ВСУ по вторжению РФ

Оккупанты окружают Киев и перегруппировывают войска – Генштаб ВСУ / Reuters

Российские захватчики сосредотачивают основные силы на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Пытаясь выполнить эту задачу, военные РФ исчерпали основную часть оперативных резервов. Они готовятся перебросить дополнительные силы и средства из Южного и Восточного военных округов.

В операцию оккупанты уже ввели вторые эшелоны и большую часть оперативных резервов своих группировок. Об этом говорится в оперативных данных Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 06:00 пятницы, 4 марта.

Волынское направление

Захватчики перешли к оборонительным действиям в районах населенных пунктов Полесское и Кухари – там украинские военные вступили в бой с двумя батальонными тактическими группами (БТРг) противника.

В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что оккупанты могут устраивать провокации на границе с Беларусью, чтобы втянуть в противостояние также белорусских военных.

Полесское направление

До 15 БТРг российских войск проводят наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, а также сосредотачивают усилия на направлении Бышев, Украинка.

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"В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично потерял наступательный потенциал. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель", – отметили в Генштабе ВСУ.

Северское направление

Россияне проводят наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредоточивая усилия на направлениях Киева. В этой наступательной операции принимают участие войска Центрального военного округа, а именно – 14 БТГр, а также солдаты 14 армейского округа Северного флота.

При этом враг также враг перегруппировывает войска, чтобы продолжить наступление в направлении Броваров.

Слобожанское направление

Оккупанты проводят наступательную операцию, сосредоточивая усилия на направлении Новомосковска. Также они блокируют Харьков с севера и захватили Балаклею.

"Противник не достиг успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькова", – отмечают в Генштабе.

Донецкое направление

Группировки врага продолжают наступление на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях. Они вышли к населенному пункту Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник окружил Мариуполь.

Луганское направление

Оккупанты ведут боевые действия в направлении населенного пункта Старобельск.

Таврическое направление

Противник сосредоточил усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

"После перегруппировки и ввода оперативных резервов враг продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечено введение в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ по направлению на Николаев", – отметили в Генштабе ВСУ.

Николаевское направление

В Генштабе говорят, что враг был остановлен на Николаевском направлении, но имел частичный успех на направлении Вознесенска.

Переброска дополнительных сил из Крыма

Оккупанты автомобилями перевозят с временно оккупированной территории Крыма преступников из мест исполнения наказаний – они планируют устроить беспорядки в Николаевской области.

Ситуация вблизи Черного моря

В Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с задачей поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

"Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затока, Черноморск. Прикрытие групп осуществляет отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа. Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие обеспечивали истребители Су-30СМ", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что на всех направлениях противник несет потери, демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику. Эти трофеи помогают украинским военным бороться против оккупантов.

Напомним, в США назвали условия отмены антироссийских санкций. Новые санкции Запада в отношении России будут отменены в случае прекращения РФ войны против Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Ранее сообщалось, что пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС был ликвидирован. Огонь вспыхнул из-за обстрелов оккупантов.

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