Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован

Пожар на Запорожской АЭС ликвидировали/ Фото иллюстративное, ua.depositphotos.com

Пожарные ликвидировали огонь в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции.

В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Запорожская область. В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

При этом мэр Энергодара сообщил, что сейчас уже прекратились бои в районе атомной электростанции. До этого АЭС подвергалась обстрелам в течение нескольких часов подряд.

Штурм и пожар на Запорожской АЭС

Пожар на Запорожской АЭС возникл из-за обстрела российскими оккупантами. Захватчики смогли зайти в первый энергоблок АЭС. При этом из-за продолжающихся обстрелов пожарные долго не могли попасть на электростанцию и начать тушить пожар.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в связи с обстрелами и пожаром на АЭС. Также он уже обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Мишелем, Шольцем, Байденом. Кроме этого, Украина связалась с МАГАТЭ.

Читайте такжеЯдерное облако накроет и РФ: какими могут быть последствия катастрофы на Запорожской АЭСПозже пожарных пустили на территорию Запорожской АЭС, где возникло возгорание. В 05:55 пожар локализовали на площади 2 тысяч квадратных метров.

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