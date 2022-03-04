Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован

Также прекратились бои в районе атомной электростанции.
Пожарные ликвидировали огонь в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции.
В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Запорожская область. В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
При этом мэр Энергодара сообщил, что сейчас уже прекратились бои в районе атомной электростанции. До этого АЭС подвергалась обстрелам в течение нескольких часов подряд.
Штурм и пожар на Запорожской АЭС
Пожар на Запорожской АЭС возникл из-за обстрела российскими оккупантами. Захватчики смогли зайти в первый энергоблок АЭС. При этом из-за продолжающихся обстрелов пожарные долго не могли попасть на электростанцию и начать тушить пожар.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в связи с обстрелами и пожаром на АЭС. Также он уже обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Мишелем, Шольцем, Байденом. Кроме этого, Украина связалась с МАГАТЭ.
Читайте такжеЯдерное облако накроет и РФ: какими могут быть последствия катастрофы на Запорожской АЭСПозже пожарных пустили на территорию Запорожской АЭС, где возникло возгорание. В 05:55 пожар локализовали на площади 2 тысяч квадратных метров.
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