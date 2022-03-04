В Украину выехали сотрудники Гаагского трибунала, чтобы расследовать преступления российских оккупантов

Гаагский трибунал / Reuters

В Украину выехали сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала для начала расследования преступлений российских агрессоров против Украины Об этом на своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину, чтобы приступить к расследованию военных преступлений России против Украины. Дебилитаризация началась!", — написал нардеп.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Международный суд в Гааге (Нидерланды) приступил к рассмотрению преступлений против человечества совершаемых Российской Федерацией в Украине.

2 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял решение об открытии официального расследования ситуации в Украине. События последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС.